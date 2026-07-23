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Головна Новини дня Прем'єр Ірландії під час візиту до Києва вшанував пам'ять загиблих військових

Прем'єр Ірландії під час візиту до Києва вшанував пам'ять загиблих військових

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 16:05
Прем'єр Ірландії Мікхол Мартін розпочав візит до України з вшанування загиблих воїнів — Зеленський
Володимир Зеленський і Мікхол Мартін. Фото: ОП

Прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін під час свого візиту до України розпочав програму з вшанування пам'яті українських військових, які загинули, захищаючи Україну. Зеленський зазначив, що такий крок є свідченням незмінної підтримки Ірландії українського народу

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Прем'єр Ірландії вшанував пам'ять полеглих захисників України

Зеленський також нагадав, що своє головування в Раді Європейського Союзу Ірландія також розпочала із вшанування українських захисників.

"Цінуємо незмінну повагу Ірландії до наших людей. Сьогодні свій візит до України Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін розпочав із вшанування пам’яті наших загиблих воїнів", — наголосив Зеленський.

Прем'єр Ірландії під час візиту до Києва вшанував пам'ять загиблих військових - фото 1
Володимир Зеленський і Мікхол Мартін. Фото: ОП

Президент подякував Ірландії за солідарність з Україною та підтримку українців у боротьбі проти російської агресії.

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Прем'єр Ірландії під час візиту до Києва вшанував пам'ять загиблих військових - фото 2
Володимир Зеленський і Мікхол Мартін. Фото: ОП

Також Зеленський віддав шану всім військовослужбовцям, які загинули, захищаючи незалежність України та безпеку Європи.

"Вічна шана всім нашим захисникам і захисницям, які віддали свої життя у боротьбі за нашу державу, за Український народ і за збереження безпеки Європи. Світла пам’ять кожному й кожній", — підсумував президент.

Як писали Новини.LIVE, прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін прибув до України 23 липня з офіційним візитом. У програмі поїздки були переговори з Президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський 1 липня відвідав Ірландію з нагоди початку її головування в Раді Європейського Союзу. У межах візиту глава держави взяв участь в урочистій церемонії відкриття та провів переговори з представниками ірландської влади й європейськими посадовцями.

Володимир Зеленський Ірландія війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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