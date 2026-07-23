Прем’єр Ірландії Мікхол Мартін прибув до Києва 23 липня

Мікхол Мартін. Фото: ОП

Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін у четвер, 23 липня, прибув з візитом до України. Очікується, що він проведе зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, премʼєром Сергієм Корецьким та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Про це повідомляє Irish Independent, передає Новини.LIVE.

Візит Мікрхола Мартіна до України 23 липня

Зеленський та Мартін планують обговорити російську агресію проти України, а також підтримку з боку Євросоюзу в період головування Ірландії в Раді ЄС, зокрема питання переговорів щодо вступу України до ЄС. Тема підтримки України з боку Ірландії також увійде до порядку денного зустрічі.

Мартін також проведе зустрічі з премʼєром Сергієм Корецьким та головою ВРУ Русланом Стефанчуком.

Напередодні поїздки він наголосив, що візит до Києва має на меті підкреслити незмінну підтримку та солідарність Євросоюзу й Ірландії з українською владою та народом України.

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Крім того, Мартін відвідає райони столиці, які постраждали від російських обстрілів. Він також зустрінеться з представниками організацій, які допомагають постраждалим від російських ударів, та тими, хто отримує фінансову підтримку від Ірландії.

Як писали Новини.LIVE, 1 липня Зеленський прибув до Ірландії на початку її головування в Раді ЄС. Там він наголосив, що РФ зацікавлена у продовженні війни проти України, а міжнародна спільнота повинна зробити неможливим подальше ведення бойових дій.

Раніше в Ірландії спалахнув скандал через рішення виселити українських біженців із готелю, де вони мешкали від початку повномасштабної війни. На підтримку переселенців став місцевий депутат Ліам Квейд, однак після цього він зазнав хвилі критики.