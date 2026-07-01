Зеленський заявив, що Росія хоче продовжувати війну

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті головування Ірландії у Раді ЄС 1 липня 2026 року. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у продовженні війни проти України. Він наголосив, що міжнародна спільнота має зробити неможливим подальше ведення бойових дій. Також глава держави закликав до посилення тиску на РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Володимира Зеленського під час виступу на відкритті головування Ірландії у Раді ЄС у середу, 1 липня.

Зеленський про небажання РФ закінчувати війну

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті головування Ірландії в Раді ЄС 1 липня 2026 року заявив, що Росія не припинить війну лише через зовнішні заклики. За його словами, ключове рішення про продовження бойових дій ухвалюється в Кремлі.

У цьому контексті глава держави наголосив на позиції російського керівництва та необхідності рішучих дій з боку партнерів. Зеленський підкреслив:

"Путін хоче продовжувати війну. Тому важливо зробити неможливим продовження війни".

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Президент наголосив, що саме тому потрібно посилювати міжнародний санкційний тиск на Російську Федерацію, зокрема щодо так званого "тіньового флоту", який використовується для обходу обмежень.

Окремо Володимир Зеленський акцентував на ролі України у забезпеченні безпеки Європи. Він зазначив, що без українського досвіду неможливо гарантувати стабільність на континенті:

"Без України та нашого досвіду неможливо гарантувати безпеку Європи".

Глава держави додав, що Україна та Європейський Союз мають максимально тісно співпрацювати. Київ, за його словами, розраховує на прогрес під час головування Ірландії, зокрема у розвитку спільних оборонних проєктів у сфері дронів та антидронових систем.

Новини.LIVE інформували, що 1 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії з нагоди початку її головування в Раді ЄС. Під час візиту він візьме участь в офіційній церемонії та проведе зустрічі з керівництвом Ірландії і Європейської ради. Також глава держави висловив сподівання на прогрес України на шляху до членства в Євросоюзі.

Новини.LIVE також писали, що 1 липня Зеленський також заявив, що Сили оборони України вдруге уразили нафтопереробний завод в Уфі, який розташований більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту. За його словами, ціллю став один із найбільших російських виробників мастил. Також українські сили завдали удару по об’єкту російського військово-промислового комплексу, який виробляє компоненти для ракетного озброєння.