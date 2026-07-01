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Головна Новини дня За 1300 км від фронту: Зеленський заявив про удару по НПЗ в Уфі

За 1300 км від фронту: Зеленський заявив про удару по НПЗ в Уфі

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 09:25
Удари по НПЗ в Росії — ЗСУ уразили підприємство в Уфі
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Сили оборони України вже вдруге уразили російський нафтопереробний завод в Уфі. Він знаходиться за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також є влучання в об'єкт російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Удар по російському НПЗ в Уфі

Зеленський розповів, що вже вдруге українські санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі. За його словами, це один з найбільших російських виробників мастил. Відстань до ворожого підприємства від лінії фронту — понад 1300 кілометрів

Крім того, президент повідомив про удар по стратегічному об'єкту російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння. Окупанти використовують його для ударів по українських містах та громадах. Відстань до цілі складає близкьо 600 кілометрів від лінії фронту

"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є", — наголосив глава держави.

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Як писали Новини.LIVE, 28 червня дрони атакували НПЗ в Краснодарському краї РФ. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, яку підтвердили відео очевидців і супутникові дані.

Водночас російський диктатор Володимир Путін визнав, що РФ почала використовувати резерви пального. Попри це він продовжує запевняти про нібито нормальні обсяги запасів.

Володимир Зеленський НПЗ Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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