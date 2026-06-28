РФ почала використовувати резерви пального

Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: Sputnik

Російський диктатор Володимир Путін вперше відкрито визнав проблеми з пальним на внутрішньому ринку, де на заправках уже з'явилися великі черги. Деякі марки бензину взагалі зникли з вільного продажу. Тому Кремль зараз змушений терміново використовувати резерви, хоча очільник РФ продовжує запевняти про нібито нормальні обсяги запасів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ та заяви Путіна.

Обмеження експорту через українські удари

Влада Росії на тлі дуже болючих для них українських ударів вже запровадила тимчасову заборону на вивіз бензину та авіаційного гасу.

Тепер Путін запропонував перекрити ще й експорт дизельного пального для стабілізації ринку. Також він закликав підлеглих зменшити наслідки від ударів України по нафтопереробних заводах.

Для цього всі великі НПЗ країни працюють максимально, але перебої з постачанням пального на АЗС все одно посилюються.

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Спроба зупинити паливний дефіцит

Локальний дефіцит нафтопродуктів змусила російський уряд шукати варіанти імпорту бензину з сусідніх країн. Також вони екстрено змінюють правила біржової торгівлі.

Водночас Путін заявив, що нині запаси бензину в РФ становлять близько 1,7 млн тонн, що, за його словами, нібито відповідає рівню минулого року.

Як писали Новини.LIVE раніше, у ніч проти 28 червня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Після удару на території підприємства виникла пожежа, яку підтвердили відео очевидців та супутникові дані. За відкритими даними, цей НПЗ постачає паливо, зокрема, до тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що Кабмін у своїй новій бюджетній декларації заклав очікування, що активна фаза війни триватиме лише до 2027 року. А після завершення бойових дій почнеться масштабна перебудова економіки.