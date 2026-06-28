Россия начала использовать запасы топлива

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Sputnik

Российский диктатор Владимир Путин впервые открыто признал проблемы с топливом на внутреннем рынке, где на заправках уже выстроились большие очереди. Некоторые марки бензина вообще исчезли из свободной продажи. Поэтому Кремль сейчас вынужден срочно задействовать резервы, хотя глава РФ продолжает уверять в якобы нормальных объемах запасов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и заявления Путина.

Ограничение экспорта из-за украинских ударов

Власти России на фоне очень болезненных для них украинских ударов ужеввели временный запрет на вывоз бензина и авиационного керосина.

Теперь Путин предложил перекрыть еще и экспорт дизельного топлива для стабилизации рынка. Также он призвал подчиненных смягчить последствия ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

Для этого все крупные НПЗ страны работают на полную мощность, но перебои с поставками топлива на АЗС все равно усиливаются.

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Попытка остановить топливный дефицит

Локальный дефицит нефтепродуктов заставил российское правительство искать варианты импорта бензина из соседних стран. Также они в экстренном порядке меняют правила биржевой торговли.

В то же время Путин заявил, что в настоящее время запасы бензина в РФ составляют около 1,7 млн тонн, что, по его словам, якобы соответствует уровню прошлого года.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. После удара на территории предприятия возник пожар, который подтвердили видео очевидцев и спутниковые данные. По открытым данным, этот НПЗ поставляет топливо, в частности, во временно оккупированный Крым.

Также мы писали, что Кабмин в своей новой бюджетной декларации заложил ожидание, что активная фаза войны продлится лишь до 2027 года. А после завершения боевых действий начнётся масштабная перестройка экономики.