Удары по НПЗ в России — ВСУ нанесли удар по предприятию в Уфе

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Силы обороны Украины уже во второй раз нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. Он находится на расстоянии более 1300 километров от линии фронта. Также был нанесен удар по объекту российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по российскому НПЗ в Уфе

Зеленский рассказал, что уже во второй раз украинские санкционные ответы на затягивание Россией войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе. По его словам, это один из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние до вражеского предприятия от линии фронта — более 1300 километров.

Кроме того, президент сообщил об ударе по стратегическому объекту российского ВПК, занимающемуся разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения. Оккупанты используют его для нанесения ударов по украинским городам и населенным пунктам. Расстояние до цели составляет около 600 километров от линии фронта.

"Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливый ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должно осознать российское руководство. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть", — подчеркнул глава государства.

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Как писали Новини.LIVE, 28 июня дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар, который подтвердили видео очевидцев и спутниковые данные.

В то же время российский диктатор Владимир Путин признал, что РФ начала использовать резервы топлива. Несмотря на это, он продолжает уверять в якобы нормальных объемах запасов.