Дроны атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ: возник пожар

Горит НПЗ в России. Фото: Exilenova+

В ночь на 28 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар, что подтвердили видео очевидцев и спутниковые данные. По информации из открытых источников, этот НПЗ поставляет топливо, в частности, во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко и российские СМИ.

Пожар в РФ в результате атаки дронов. Фото: Exilenova+

БпЛА атаковали Краснодарский край РФ: горит НПЗ

В Краснодарском крае России в ночь на 28 июня под атакой оказался Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. После удара на территории предприятия возник пожар, кадры которого быстро распространились в соцсетях.

Первые сообщения об атаке появились около часа ночи. Российские Telegram-каналы сообщали об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны. Вскоре очевидцы начали публиковать фото и видео, на которых видно пламя и густой дым над территорией завода.

По данным Telegram-канала Exilenova+, в результате атаки загорелись резервуары с топливом. Информацию о пожаре на территории предприятия также подтвердили аналитики OSINT-сообщества world.militares, проанализировавшие видеозаписи, опубликованные местными жителями.

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Дополнительным подтверждением пожара стали данные спутникового сервиса NASA FIRMS, который зафиксировал пожары в районе Славянского НПЗ. Также тепловые аномалии обнаружили вблизи установки стабилизации нефти и подготовки газа ООО "РН-Краснодарнефтегаз". По оценке Exilenova+, возгорание могло произойти и на этом объекте.

Об атаке на Славянский НПЗ сообщали также российские издания. В то же время местные власти заявили, что пожар якобы произошел из-за падения обломков беспилотников после применения средств ПВО.

Как известно, Славянский НПЗ обеспечивает топливом, в частности, временно оккупированный Крым. Именно поэтому предприятие считается важным объектом российской топливной инфраструктуры.

Славянский НПЗ ("Славянск-ЭКО") — одно из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод специализируется на переработке нефти и производстве широкого спектра нефтепродуктов, среди которых газовый бензин, дизельные фракции, мазут, судовое топливо и вакуумный газойл.

Скриншот сообщения Коваленко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 27 июня 2026 года ракеты FP-5 "Фламинго" ночью поразили предприятие "Титан-Баррикады" в российском Волгограде. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Предприятие входит в состав российского оборонно-промышленного комплекса, где производят элементы военной техники.

Новини.LIVE также писали, что 27 июня СБУ во второй раз за месяц атаковала нефтеперекачивающую станцию "Второво" в Владимирской области РФ. Объект обеспечивает поставки нефтепродуктов в Москву и по экспортным маршрутам. В результате удара беспилотников зафиксировано попадание в технические помещения и детонацию.