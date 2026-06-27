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Главная Новости дня Второй раз за месяц: СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции РФ

Второй раз за месяц: СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции РФ

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 13:18
СБУ во второй раз за месяц нанесла удар по нефтеперекачивающей станции РФ Второво
Пожар на объектах РФ. Иллюстративное фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины вновь нанесла удар по нефтеперекачивающей станции "Второво" в Владимирской области России. Объект обеспечивает поставки нефтепродуктов в Москву и на экспортные маршруты. В результате атаки беспилотников зафиксировано попадание в технические здания и детонацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление СБУ в субботу, 27 июня.

СБУ во второй раз за месяц атаковала нефтеперекачивающую станцию РФ

В СБУ отметили, что операция была проведена подразделением "Альфа" в рамках 40-дневной кампании воздействия на РФ, определенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СБУ, удар был нанесен по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво", входящей в систему "Транснефть-Верхняя Волга". Этот объект является ключевым узлом в транспортировке светлых нефтепродуктов — в частности, дизельного топлива — к московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, а также для поставок на крупные нефтебазы вокруг российской столицы. Кроме того, через станцию осуществляется экспорт нефтепродуктов в порты Балтийского моря.

По предварительной информации, беспилотники поразили производственные помещения, после чего там произошла детонация. Это уже второе поражение данного объекта за последний месяц — предыдущая атака состоялась 10 июня.

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В СБУ подчеркивают, что подобные операции направлены на сокращение ресурсов российской военной экономики и осложнение логистики поставок топлива:

"Каждый пораженный объект — это сокращение ресурсов для ведения войны и более высокая цена, которую Кремль вынужден платить за продолжение агрессии".

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Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 27 июня президент Владимир Зеленский сообщил о ночном ударе ракетами FP-5 "Фламинго" по предприятию "Титан-Баррикады" в российском Волгограде. Этот завод входит в оборонно-промышленный комплекс РФ и производит элементы артиллерийских систем и ракетной техники. После попаданий на территории объекта возник пожар, а масштабы повреждений уточняются.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно бойцы СБУ поразили два российских судна военного обеспечения и средства противовоздушной обороны в районе Керчи во временно оккупированном Крыму. Под удар попали кабелепрокладчики "Волга" и "Вятка", а также объекты ПВО вблизи Керченского пролива. В результате атаки на пораженных судах возник масштабный пожар.

СБУ Россия удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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