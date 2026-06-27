Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вдруге за місяць: СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію РФ

Вдруге за місяць: СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 13:18
СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію РФ Второво
Пожежа на об'єктах РФ. Ілюстративне фото: Рос ЗМІ

Служба безпеки України повторно завдала удару по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області Росії. Об’єкт забезпечує постачання нафтопродуктів до Москви та на експортні маршрути. Унаслідок атаки безпілотників зафіксовано влучання в технічні будівлі та детонацію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ у суботу, 27 червня.

СБУ вдруге за місяць атакувала нафтоперекачувальну станцію РФ

В СБУ зазначили, що операція була проведена підрозділом "Альфа" в межах 40-денної кампанії впливу на РФ, визначеної Президентом України Володимиром Зеленським.

За даними СБУ, удар було завдано по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво", яка входить до системи "Транснефть-Верхняя Волга". Цей об’єкт є ключовим вузлом у транспортуванні світлих нафтопродуктів — зокрема дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також для постачання на великі нафтобази навколо російської столиці. Крім того, через станцію здійснюється експорт нафтопродуктів до портів Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники влучили у виробничі приміщення, після чого там виникла детонація. Це вже друге ураження цього об’єкта за останній місяць — попередня атака відбулася 10 червня.

Читайте також:

У СБУ наголошують, що подібні операції спрямовані на зменшення ресурсів російської воєнної економіки та ускладнення логістики постачання пального:

"Кожен уражений об’єкт — це зменшення ресурсів для ведення війни та вища ціна, яку кремль змушений платити за продовження агресії".

null
Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 27 червня Президент Володимир Зеленський повідомив про нічний удар ракетами FP-5 "Фламінго" по підприємству "Титан-Барикади" у російському Волгограді. Цей завод входить до оборонно-промислового комплексу РФ і виробляє елементи артилерійських систем та ракетної техніки. Після влучань на території об’єкта виникла пожежа, а масштаби пошкоджень уточнюються.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно воїни СБУ уразили два російські судна військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони в районі Керчі в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка", а також об’єкти ППО поблизу Керченської протоки. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на уражених суднах.

СБУ Росія удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації