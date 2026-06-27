СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію РФ Второво

Пожежа на об'єктах РФ. Ілюстративне фото: Рос ЗМІ

Служба безпеки України повторно завдала удару по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Володимирській області Росії. Об’єкт забезпечує постачання нафтопродуктів до Москви та на експортні маршрути. Унаслідок атаки безпілотників зафіксовано влучання в технічні будівлі та детонацію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ у суботу, 27 червня.

СБУ вдруге за місяць атакувала нафтоперекачувальну станцію РФ

В СБУ зазначили, що операція була проведена підрозділом "Альфа" в межах 40-денної кампанії впливу на РФ, визначеної Президентом України Володимиром Зеленським.

За даними СБУ, удар було завдано по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво", яка входить до системи "Транснефть-Верхняя Волга". Цей об’єкт є ключовим вузлом у транспортуванні світлих нафтопродуктів — зокрема дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також для постачання на великі нафтобази навколо російської столиці. Крім того, через станцію здійснюється експорт нафтопродуктів до портів Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники влучили у виробничі приміщення, після чого там виникла детонація. Це вже друге ураження цього об’єкта за останній місяць — попередня атака відбулася 10 червня.

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У СБУ наголошують, що подібні операції спрямовані на зменшення ресурсів російської воєнної економіки та ускладнення логістики постачання пального:

"Кожен уражений об’єкт — це зменшення ресурсів для ведення війни та вища ціна, яку кремль змушений платити за продовження агресії".

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 27 червня Президент Володимир Зеленський повідомив про нічний удар ракетами FP-5 "Фламінго" по підприємству "Титан-Барикади" у російському Волгограді. Цей завод входить до оборонно-промислового комплексу РФ і виробляє елементи артилерійських систем та ракетної техніки. Після влучань на території об’єкта виникла пожежа, а масштаби пошкоджень уточнюються.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно воїни СБУ уразили два російські судна військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони в районі Керчі в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка", а також об’єкти ППО поблизу Керченської протоки. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на уражених суднах.