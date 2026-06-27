Ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили завод у Волгограді

Атака на Волгоград. Фото: кадр із відео

Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили підприємство "Титан-Барикади" у російському Волгограді. Саме цей промисловий комплекс є одним із ключових об’єктів російського оборонно-промислового сектору, де виготовляють артилерійські системи та елементи військової техніки, зокрема компоненти для пускових ракетних установок.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на Росію

За попередньою інформацією, внаслідок удару зафіксовано влучання по території підприємства з подальшим займанням. На місці виникла пожежа, яку фіксували місцеві жителі та моніторингові ресурси.

Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Ураження цього об’єкта розглядається як частина системних дій Сил оборони України, спрямованих на послаблення виробничих потужностей російського військово-промислового комплексу та ускладнення забезпечення армії РФ озброєнням.

Які ще об'єкти було уражено

У Генштабі повідомили про ураження низки важливих об’єктів російської оборонної інфраструктури та окупаційних сил.

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Сили оборони уразили комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та пором "Петропавловськ" у районі Керчі, який забезпечував військову логістику окупантів.

Також завдано ударів по пунктах управління противника на Харківщині, у Бєлгородській області РФ та по позиціях операторів БпЛА на Запоріжжі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 27 червня в російському Волгограді пролунали вибухи під час повітряної атаки. У мережі поширювалися повідомлення про пожежу та ракетну небезпеку в регіоні, а місцеві жителі публікували кадри сильного задимлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 26 червня невідомі безпілотники атакували місто Новомосковськ Тульської області Росії. Однією з ймовірних цілей удару став хімічний комбінат "Азот", який є одним із найбільших виробників хімічної продукції в РФ і забезпечує потреби промислового та оборонного секторів. Підприємство має стратегічне значення для російської економіки та ВПК.