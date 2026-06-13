У Генштабі підтвердили удари по об’єктах РФ і на окупованих територіях

Ілюстративне фото, атака на РФ. Фото: росзмі

У ніч на 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових та інфраструктурних об’єктів російських окупаційних сил у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області

У Волгоградській області РФ уражено цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово. Підтверджено влучання та пожежу на території підприємства.

Цей об’єкт забезпечує підготовку та транспортування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних заводів і експортної інфраструктури РФ, зокрема працює з сировиною з родовищ у Волгоградській, Астраханській областях та Республіці Калмикія.

Удари по пунктах управління та БпЛА

Також зафіксовано ураження пунктів управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Читайте також:

Окремо уражено пункти управління безпілотними літальними апаратами в районах Хоромного Брянської області РФ, Верхньої Криниці, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.

Ураження районів зосередження сил противника

Крім того, завдано ударів по районах зосередження особового складу противника в Соледарі та Успенівці на Донеччині, Голубівці Харківської області, Привільному Запорізької області, Колотилівці Бєлгородської області РФ, а також у Нових Юрковичах і Чорноземному Городку Брянської області.

У Силах оборони заявляють, що продовжують системно знижувати можливості російської армії вести війну проти України.

Новини.LIVE повідомляли, що українські сили продовжують атакувати військову та енергетичну інфраструктуру Росії. У нічний час було уражено стратегічно важливе підприємство в Чебоксарах, а також нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Новини.LIVE інформували, що удари по ключових переправах на тимчасово окупованому півдні дедалі більше ускладнюють дії російської армії. Через пошкодження важливих маршрутів окупантам доводиться використовувати довші шляхи для переміщення техніки та вантажів. Це призводить до зростання витрат часу, пального та додаткового навантаження на логістичну систему.