Зеленський: Україна вдарила по нафтових об'єктах РФ

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Українські сили продовжують завдавати ударів по воєнній та енергетичній інфраструктурі Росії. Цієї ночі було уражено стратегічно важливий завод у Чебоксарах, а також нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського.

Удар по підприємству, яке працює на армію РФ

За словами глави держави, українські далекобійні засоби ураження продовжують працювати проти об'єктів, які забезпечують російську військову машину.

Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах. Підприємство виробляє компоненти для російських безпілотників та ракет, які використовуються під час атак по території України.

"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупантів компонентами для дронів і ракет", — зазначив Зеленський.

Читайте також:

Президент подякував військовослужбовцям Збройних сил України за точність виконання бойових завдань. Крім того, за минулу ніч українські сили атакували нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні Росії. Відстань від лінії бойового зіткнення до об'єкта становить понад 900 кілометрів.

За словами Зеленського, до операції були залучені воїни Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки.

"Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР за результативну роботу", — наголосив глава держави.

Президент також повідомив про успішні дії Служби безпеки України проти російської нафтової інфраструктури.За його словами, удари були завдані по двох об'єктах у Володимирській області РФ. Відстань до цілей становила близько 700 кілометрів.

"Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні", — заявив Зеленський.

Глава держави подякував усім українським військовим та спецслужбам, які продовжують працювати над послабленням воєнного потенціалу країни-агресора.

Заява Зеленського. Фото: Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що пошкодження ключових транспортних артерій на окупованих територіях півдня створює додаткові труднощі для російської армії. Для перекидання озброєння та вантажів військам РФ доводиться обирати довші маршрути, що негативно впливає на швидкість і ефективність забезпечення.

Новини.LIVE інформували, що 10 червня в російських Чебоксарах сталася пожежа на оборонному підприємстві "ВНИИР-Прогресс" після ракетного удару. Глава Чувашії повідомив, що на місці працюють екстрені служби, які оцінюють масштаби пошкоджень інфраструктури та уточнюють інформацію щодо можливих постраждалих.