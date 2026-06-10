У Чебоксарах вдарили ракетою по оборонному заводу "ВНИИР-Прогресс"

Дим над заводом. Фото: соцмережі

Вранці у середу, 10 червня, у Чебоксарах в Росії спалахнула пожежа на оборонному заводі "ВНИИР-Прогресс" через ракетний удар. Очільник Чувашії оголосив про роботу екстрених служб на місці влучання та збирання інформації про пошкодження інфраструктури й поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі.

В Росії знову палає військовий завод "ВНИИР-Прогресс"

У російському місті Чебоксари, що є столицею Чуваської Республіки, вранці 10 червня пролунали вибухи на території стратегічного підприємства "ВНИИР-Прогресс". Очільник регіону підтвердив факт обстрілу, опублікувавши офіційну заяву: "Рано-вранці Чебоксари зазнали ракетного удару. Наразі уточнюється кількість постраждалих, а також кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури. Усі екстрені служби вже працюють на місцях. Вживаються необхідні заходи для забезпечення безпеки мешканців та підтримання правопорядку".

Пожежа на заводі в Чебоксарах. Фото: росЗМІ

Оприлюднені очевидцями відеоматеріали та знімки з місця події дослідили OSINT-аналітики які зафіксували масштабне загоряння на промисловому майданчику. OSINT-аналіз кадрів показав, що вибухи та подальша пожежа виникли на заводі, який уже намагалися додатково захистити після попередньої серії повітряних атак.

Металеві башти на заводі, якими намагалися захистити завод від атак дронів. Фото: соцмережі

Зокрема, на кадрах чітко видно адміністративний корпус підприємства, закритий захисними сітками. Крім того, адміністрація об'єкта збудувала спеціальні металеві башти по всьому периметру, щоб натягнути над територією захисне покриття. Відомо, що цей промисловий комплекс уже двічі зазнавав ударів трохи більше ніж місяць тому, а саме 5 травня.

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Цей завод має критичне значення для військово-промислового комплексу Російської Федерації та забезпечення її окупаційного угруповання. Відповідно до звітів Генерального штабу Збройних Сил України, "ВНИИР-Прогресс" спеціалізується на випуску супутникових ГНСС-приймачів, а також навігаційних антен для російських та міжнародних систем Glonass, GPS і Galileo.

Йдеться про технологічні модулі серії "Комета", які росіяни інтегрують у різноманітні засоби ураження. Ці елементи встановлюють на далекобійні ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", крилаті ракети морського базування "Калібр", баражуючі боєприпаси Shahed та уніфіковані модулі планування і корекції (УМПК), за допомогою яких звичайні авіаційні бомби перетворюють на керовані. Головна функція антен "Комета" полягає в захисті бортових систем російських дронів і ракет від впливу українських комплексів радіоелектронної боротьби.

Новини.LIVE писали раніше про іншу серію атак по заводу. Відомо, що підприємство АТ "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах у 2025 році зазнало трьох хвиль атак із боку українських Сил оборони. Унаслідок першого інциденту в червня, роботу цього важливого воєнного заводу було повністю паралізовано. У липневу ніч українські військові повторно поцілили по об'єкту, де Кремль виробляє мікросхеми та вузли для ракетного озброєння і безпілотників "Шахед". Завершальним у 2025 році став удар ЗСУ в листопаді по цехах із випуску систем навігації для російських ракет було завдано в ніч проти 26 листопада. Цю операцію ЗСУ поєднали з потужними вогневими ударами по логістичних пунктах ворога на окупованій території України.