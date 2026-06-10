В Чебоксарах ракетой обстреляли оборонный завод "ВНИИР-Прогресс"

Дым над заводом. Фото: социальные сети

Утром в среду, 10 июня, в Чебоксарах в России вспыхнул пожар на оборонном заводе "ВНИИР-Прогресс" в результате ракетного удара. Глава Чувашии сообщил о работе экстренных служб на месте попадания и сборе информации о повреждениях инфраструктуры и раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети.

В России снова горит военный завод "ВНИИР-Прогресс"

В российском городе Чебоксары, который является столицей Чувашской Республики, утром10 июня раздались взрывы на территории стратегического предприятия "ВНИИР-Прогресс". Глава региона подтвердил факт обстрела, опубликовав официальное заявление: "Рано утром Чебоксары подверглись ракетному удару. В настоящее время уточняется количество пострадавших, а также количество поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка".

Пожар на заводе в Чебоксарах. Фото: российские СМИ

Опубликованные очевидцами видеоматериалы и снимки с места происшествия изучили OSINT-аналитики, которые зафиксировали масштабное возгорание на промышленной площадке. OSINT-анализ кадров показал, что взрывы и последующий пожар возникли на заводе, который уже пытались дополнительно защитить после предыдущей серии воздушных атак.

Металлические башни на заводе, которыми пытались защитить завод от атак дронов. Фото: соцсети

В частности, на кадрах четко виден административный корпус предприятия, закрытый защитными сетками. Кроме того, администрация объекта построила специальные металлические башни по всему периметру, чтобы натянуть над территорией защитное покрытие. Известно, что этот промышленный комплекс уже дважды подвергался ударам чуть более месяца назад, а именно 5 мая.

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Что производят на заводе в Чебоксарах "ВНИИР-Прогресс"

Этот завод имеет критическое значение для военно-промышленного комплекса Российской Федерации и обеспечения ее оккупационной группировки. Согласно отчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, "ВНИИР-Прогресс" специализируется на выпуске спутниковых ГНСС-приемников, а также навигационных антенн для российских и международных систем Glonass, GPS и Galileo.

Речь идет о технологических модулях серии «Комета», которые россияне интегрируют в различные средства поражения. Эти элементы устанавливаются на дальнобойные ракеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», крылатые ракеты морского базирования "Калибр", баражирующие боеприпасы Shahed и унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК), с помощью которых обычные авиационные бомбы превращаются в управляемые. Главная функция антенн "Комета" заключается в защите бортовых систем российских дронов и ракет от воздействия украинских комплексов радиоэлектронной борьбы.

Новини.LIVE ранее писали о другой серии атак на завод. Известно, что предприятие АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах в 2025 году подверглось трем волнам атак со стороны украинских Сил обороны. В результате первого инцидента в июне работа этого важного военного завода была полностью парализована. В июльскую ночь украинские военные повторно нанесли удар по объекту, где Кремль производит микросхемы и узлы для ракетного вооружения и беспилотников "Шахед". Завершающим в 2025 году стал удар ВСУ в ночь на 26 ноября по цехам по производству навигационных систем для российских ракет. Эту операцию ВСУ совместили с мощными огневыми ударами по логистическим пунктам врага на оккупированной территории Украины.