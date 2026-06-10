Зеленский: Украина нанесла удар по нефтяным объектам РФ

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинские войска продолжают наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре России. Сегодня ночью был поражен стратегически важный завод в Чебоксарах, а также нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Удар по предприятию, работающему на армию РФ

По словам главы государства, украинские дальнобойные средства поражения продолжают работать против объектов, обеспечивающих российскую военную машину.

В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах. Предприятие производит компоненты для российских беспилотников и ракет, которые используются при атаках на территории Украины.

"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. Этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупантов компонентами для дронов и ракет", — отметил Зеленский.

Читайте также:

Президент поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил Украины за точность выполнения боевых задач. Кроме того, за прошедшую ночь украинские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод «Куйбышевский» в Самарской области России. Расстояние от линии боевого столкновения до объекта составляет более 900 километров.

По словам Зеленского, к операции были привлечены бойцы Сил специальных операций, Сил беспилотных систем и Главного управления разведки.

"Благодарен бойцам ССО, СБС и ГУР за результативную работу", — подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил об успешных действиях Службы безопасности Украины против российской нефтяной инфраструктуры. По его словам, удары были нанесены по двум объектам во Владимирской области РФ. Расстояние до целей составляло около 700 километров.

"Достигли также вполне справедливого ответа СБУ и двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе", — заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех украинских военных и спецслужбы, которые продолжают работать над ослаблением военного потенциала страны-агрессора.

Заявление Зеленского. Фото: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что повреждение ключевых транспортных артерий на оккупированных территориях юга создает дополнительные трудности для российской армии. Для переброски вооружения и грузов войскам РФ приходится выбирать более длинные маршруты, что негативно сказывается на скорости и эффективности обеспечения.

Новини.LIVE сообщали, что 10 июня в российских Чебоксарах произошел пожар на оборонном предприятии «ВНИИР-Прогресс» после ракетного удара. Глава Чувашии сообщил, что на месте работают экстренные службы, которые оценивают масштабы повреждений инфраструктуры и уточняют информацию о возможных пострадавших.