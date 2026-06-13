В Генштабе подтвердили нанесение ударов по объектам на территории РФ и на оккупированных территориях

Иллюстративное фото, атака на РФ. Фото: РоссМИ

В ночь на 13 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и инфраструктурных объектов российских оккупационных сил в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Поражение нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области

В Волгоградской области РФ поражен цех подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово. Подтверждено попадание и пожар на территории предприятия.

Этот объект обеспечивает подготовку и транспортировку нефти по магистральным трубопроводам к нефтеперерабатывающим заводам иэкспортной инфраструктуре РФ, в частности, работает с сырьем с месторождений в Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия.

Удары по пунктам управления и БПЛА

Также зафиксировано поражение пунктов управления противника в районах Соледара Донецкой областии Верхней Криницы Запорожской области.

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Отдельно поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами в районах Хоромного Брянской области РФ, Верхней Криницы, Воскресенки в Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.

Поражение районов сосредоточения сил противника

Кроме того, нанесены удары по районам сосредоточения личного состава противника в Соледаре и Успеновке в Донецкой области, Голубовке Харьковской области, Привольном Запорожской области, Колотиловке Белгородской области РФ, а также в Новых Юрковичах и Черноземном Городке Брянской области.

В Силах обороны заявляют, что продолжают системно снижать возможности российской армии вести войну против Украины.

Новини.LIVE сообщали, что украинские силы продолжают атаковать военную и энергетическую инфраструктуру России. В ночное время было поражено стратегически важное предприятие в Чебоксарах, а также нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

Новини.LIVE сообщали, что удары по ключевым переправам на временно оккупированном юге все больше затрудняют действия российской армии. Из-за повреждения важных маршрутов оккупантам приходится использовать более длинные пути для перемещения техники и грузов. Это приводит к увеличению затрат времени, топлива и дополнительной нагрузке на логистическую систему.