У Волгограді під ударом опинився завод "Титан-Барикади"

Пожежа у Волгограді після атаки. Фото: Exilenova+

У ніч проти 27 червня у російському Волгограді пролунали вибухи під час повітряної атаки. Під удар міг потрапити оборонний завод "Титан-Барикади", який виробляє озброєння для армії РФ.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

Деталі атаки на Волгоград

У ніч на 27 червня російські Telegram-канали повідомили про серію вибухів у Волгограді. Місцеві жителі публікували кадри пожежі, а в регіоні оголосили ракетну небезпеку.

Дим після атаки на РФ. Фото: Supernova+

Через атаку тимчасово призупиняв роботу аеропорт Волгограда. Водночас у мережі почала поширюватися інформація про можливе ураження одного з підприємств російського військово-промислового комплексу.

За інформацією OSINT-спільнот, після аналізу оприлюднених відео було встановлено, що дим здіймався над територією заводу "Титан-Барикади".

Це одне з ключових підприємств російського оборонно-промислового комплексу, де виготовляють пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів "Іскандер-М", "Ярс" і "Тополь-М". Після початку повномасштабної війни завод перебуває під міжнародними санкціями.

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Задимлення після атаки у Волгограді. Фото: Supernova+

Також співзасновник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео вибухів у Волгограді, зазначивши, що місто "зустрічає сезонну міграцію "Фламінго" з України", натякнувши на можливе застосування однойменних ракет.

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив, що регіон зазнав атаки. За його словами, пошкодження отримали виробничі об'єкти одного з підприємств у Краснооктябрському районі Волгограда. Він заявив, що осередки займання вдалося оперативно ліквідувати. Крім того, російський чиновник повідомив про 10 постраждалих, однак не уточнив характер отриманих ними травм і не назвав підприємство, яке зазнало удару.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 червня у російських Чебоксарах спалахнула пожежа на території оборонного підприємства "ВНИИР-Прогресс" після ракетного удару. Очільник Чувашії повідомив про роботу екстрених служб на місці інциденту та збір інформації щодо масштабів пошкоджень інфраструктури і можливих постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 26 червня безпілотники атакували Новомосковськ Тульської області Росії. Однією з головних цілей удару став хімічний комбінат "Азот"— одне з найбільших підприємств хімічної промисловості РФ, яке, зокрема, виробляє продукцію для потреб російського військово-промислового комплексу.