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Головна Новини дня Дрони атакували хімзавод "Азот" у Тульській області

Дрони атакували хімзавод "Азот" у Тульській області

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 08:03
Під ударом опинився один із найбільших хімзаводів РФ
Задимлення після атаки дронів. Фото: Exilenova+

У ніч проти 26 червня невідомі безпілотники атакували місто Новомосковськ Тульської області Росії. Однією з цілей удару став хімічний комбінат "Азот", який є одним із найбільших виробників хімічної продукції в РФ.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічної атаки безпілотників у Росії

За повідомленням місцевих жителів, вибухи в місті лунали протягом майже всієї ночі. Після атаки в соціальних мережах також почали з'являтися відео, на яких зафіксовано роботу безпілотників та наслідки ударів.

Дрони атакували хімзавод "Азот" у Тульській області - фото 1
Дим після атаки дронів. Фото: Exilenova+

OSINT-спільноти зазначають, що після атаки жителі Новомосковська скаржилися на різкий запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням. Офіційної інформації про можливий витік небезпечних речовин на той момент не надходило.

Дрони атакували хімзавод "Азот" у Тульській області - фото 2
Задимлення після атаки дронів на РФ. Фото: Exilenova+

Згодом губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників зафіксовано пошкодження лінії електропередач і промислового підприємства в Новомосковську.

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"У результаті атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську. На місці працюють екстрені служби", — заявив він.

За словами російського чиновника, сили протиповітряної оборони нібито збили 73 безпілотники.

Хімічний комбінат "Азот" є одним із найбільших виробників аміаку, азотної кислоти, метанолу, мінеральних добрив та іншої хімічної продукції, частина якої використовується у виробництві вибухових речовин і боєприпасів. Востаннє підприємство вже потрапляло під атаку безпілотників у ніч на 14 червня.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого під обстріл потрапила автостоянка. У результаті атаки вогонь повністю знищив кілька автомобілів. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. За підсумками зустрічі президент заявив, що Україна вже знищила понад 60 тисяч тонн російських боєприпасів, а також розповів про реалізацію плану далекобійних ударів по Росії.

дрони хімічний завод Росія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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