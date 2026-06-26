Під ударом опинився один із найбільших хімзаводів РФ

Задимлення після атаки дронів. Фото: Exilenova+

У ніч проти 26 червня невідомі безпілотники атакували місто Новомосковськ Тульської області Росії. Однією з цілей удару став хімічний комбінат "Азот", який є одним із найбільших виробників хімічної продукції в РФ.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічної атаки безпілотників у Росії

За повідомленням місцевих жителів, вибухи в місті лунали протягом майже всієї ночі. Після атаки в соціальних мережах також почали з'являтися відео, на яких зафіксовано роботу безпілотників та наслідки ударів.

Дим після атаки дронів. Фото: Exilenova+

OSINT-спільноти зазначають, що після атаки жителі Новомосковська скаржилися на різкий запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням. Офіційної інформації про можливий витік небезпечних речовин на той момент не надходило.

Задимлення після атаки дронів на РФ. Фото: Exilenova+

Згодом губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників зафіксовано пошкодження лінії електропередач і промислового підприємства в Новомосковську.

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"У результаті атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську. На місці працюють екстрені служби", — заявив він.

За словами російського чиновника, сили протиповітряної оборони нібито збили 73 безпілотники.

Хімічний комбінат "Азот" є одним із найбільших виробників аміаку, азотної кислоти, метанолу, мінеральних добрив та іншої хімічної продукції, частина якої використовується у виробництві вибухових речовин і боєприпасів. Востаннє підприємство вже потрапляло під атаку безпілотників у ніч на 14 червня.

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