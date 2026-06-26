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Главная Новости дня Дроны атаковали химзавод "Азот" в Тульской области

Дроны атаковали химзавод "Азот" в Тульской области

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 08:03
Под ударом оказался один из крупнейших химических заводов РФ
Задымление после атаки дронов. Фото: Exilenova+

В ночь на 26 июня неизвестные беспилотники атаковали город Новомосковск в Тульской области России. Одной из целей удара стал химический комбинат "Азот", который является одним из крупнейших производителей химической продукции в РФ.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

Последствия ночной атаки беспилотников в России

По сообщениям местных жителей, взрывы в городе раздавались почти всю ночь. После атаки в социальных сетях также начали появляться видео, на которых запечатлена работа беспилотников и последствия ударов.

Дроны атаковали химзавод "Азот" в Тульской области - фото 1
Дым после атаки дронов. Фото: Exilenova+

OSINT-сообщества отмечают, что после атаки жители Новомосковска жаловались на резкий запах аммиака в воздухе и перебои с электроснабжением. Официальной информации о возможной утечке опасных веществ на тот момент не поступало.

Дроны атаковали химзавод "Азот" в Тульской области - фото 2
Задымление после атаки дронов на РФ. Фото: Exilenova+

Впоследствии губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения линии электропередач и промышленного предприятия в Новомосковске.

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"В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают экстренные службы", — заявил он.

По словам российского чиновника, силы противовоздушной обороны якобы сбили 73 беспилотника.

Химический комбинат "Азот" является одним из крупнейших производителей аммиака, азотной кислоты, метанола, минеральных удобрений и другой химической продукции, часть которой используется в производстве взрывчатых веществ и боеприпасов. В последний раз предприятие уже подвергалось атаке беспилотников в ночь на 14 июня.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего под обстрел попала автостоянка. В результате атаки огонь полностью уничтожил несколько автомобилей. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. По итогам встречи президент заявил, что Украина уже уничтожила более 60 тысяч тонн российских боеприпасов, а также рассказал о реализации плана дальнобойных ударов по России.

дроны химический завод Россия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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