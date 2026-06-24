Зеленський заслухав доповідь ГУР: удари по РФ та реакція Москви

Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 24 червня, заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Зокрема, сторони обговорили виконання плану далекобійних санкцій проти Росії та кроки, які потрібні для наближення миру.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Удари по Росії

Зеленський відзначив ліквідацію понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга.

"Окрім цього, аналіз, що був проведений воєнною розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії", — зазначив він.

Росія намагається захиститися

Глава держави розповів, що розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків далекобійних санкцій України. Також зафіксовано реакцію російського керівництва на поточну ситуацію. Зокрема, частину систем ППО почали перекидати з регіонів РФ у бік Москви та району Керченського мосту.

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"Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки", — наголосив український лідер.

Відповідь України

Зеленський також заслухав доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації.

"Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України. Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей!" — додав він.

Як писали Новини.LIVE, російський диктатор Володимир Путін заявив, що наразі не бачить підстав для проведення особистої зустрічі з Володимиром Зеленським. Крім того, він знову звинуватив Україну в атаках не територію РФ.

А за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп у приватних розмовах закликав Зеленського посилити тиск на Росію. Він висловив сумнів, що Путін піде на будь-які кроки без застосування тиску.