Переговори Путіна і Зеленського — диктатор висловився про зустріч

Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що наразі не вбачає передумов для проведення особистих переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Путін заявив спілкуючись з журналістами.

Зустріч Путіна і Зеленського

Путін заявив, що українська сторона нібито наполягає на проведенні особистих переговорів, однак він поставив під сумнів доцільність такого формату.

"Які ж це передумови? Вони ж постійно говорять: "Хочемо особистих зустрічей"", — сказав диктатор.

Під час своєї промови він також традиційно звинуватив Україну в атаках на територію Росії. Крім того, глава Кремля повторив свої попередні твердження про ситуацію на фронті, заявивши, що Україна нібито втрачає території.

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Окрім цього, російський диктатор повідомив, що доручив відповідним структурам вживати заходів для мінімізації наслідків українських ударів по російських об'єктах.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Politico, Дональд Трамп готовий допомогти Україні та чинити тиск на Путіна. Однак в обмін на це він хоче отримати від європейських союзників підтримку щодо Ірану.

Водночас Володимир Зеленський попередив Кремль про "непросту зиму" для Росії. Він наголосив на необхідності провести офіційні переговори з Путіним.