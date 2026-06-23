Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин заявил, что не видит оснований для прямых переговоров с Зеленским

Путин заявил, что не видит оснований для прямых переговоров с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 18:22
Переговоры Путина и Зеленского — диктатор высказался о встрече
Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на данный момент не видит предпосылок для проведения личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Путин заявил в беседе с журналистами.

Встреча Путина и Зеленского

Путин заявил, что украинская сторона якобы настаивает на проведении личных переговоров, однако он поставил под сомнение целесообразность такого формата.

"Какие же это предпосылки? Они же постоянно говорят: "Хотим личных встреч"", — сказал диктатор.

Во время своего выступления он также традиционно обвинил Украину в атаках на территорию России. Кроме того, глава Кремля повторил свои предыдущие утверждения о ситуации на фронте, заявив, что Украина якобы теряет территории.

Читайте также:

Кроме того, российский диктатор сообщил, что поручил соответствующим структурам принять меры для минимизации последствий украинских ударов по российским объектам.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Politico, Дональд Трамп готов помочь Украине и оказать давление на Путина. Однако в обмен на это он хочет получить от европейских союзников поддержку в отношении Ирана.

В то же время Владимир Зеленский предупредил Кремль о "непростой зиме" для России. Он подчеркнул необходимость провести официальные переговоры с Путиным.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры ЧП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации