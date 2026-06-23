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Головна Новини дня ЗМІ: Трамп приватно закликав Зеленського до жорсткіших дій проти РФ

ЗМІ: Трамп приватно закликав Зеленського до жорсткіших дій проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 14:31
Трамп приватно закликав Зеленського діяти жорсткіше щодо Росії
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональл Трамп приватно закликав українського лідера Володимира Зеленського до жорсткіших дій щодо Росії. Очільник Білого дому не вірить, що російський диктатор Володимир Путін "щось зробить без тиску". 

Про це Kyiv Independent розповів високопоставлений український посадовець, обізнаний із деталями зустрічі Зеленського і Трампа, передає Новини.LIVE.

Нові деталі зустрічі Зеленського і Трампа

Український посадовець поділився, що Трамп сказав Зеленському діяти "сміливіше", оскільки він не вірить, що Путіна можна змусити щось зробити без тиску. Водночас американські посадовці прямо не підтвердили, чи підтримує президент США українські удари по території РФ. Попри це у Штатах заявили, що він вірить у "мир через силу".

Також Зеленський запропонував, щоб Трамп організував у США саміт за участю України та Росії. За словами українського посадовця, Трампу ця ідея сподобалася, однак у Вашингтоні попередили, що такої зустрічі найближчим часом не очікують.

Як писали Новини.LIVE, 16 червня Зеленський провів розмову із Трампом на саміті G7. Президент показав кадри, на яких також видно Рустема Умєрова та Марка Рубіо. 

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На цьому саміті Трамп також заявив, що США розглянуть можливість виробництва ракет в Україні. Крім того, він зазначив, що країна розглядає нові санкції проти Росії.

Також американський лідер досить добре оцінив опір України у війни із РФ. За його словами, Москва має значну перевагу у військових ресурсах, але Київ добре тримається.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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