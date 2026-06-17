Трамп: США розглянуть виробництво ракет в Україні та нові санкції проти РФ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон розгляне питання стосовно виробництва американських ракет в Україні. Крім того, він заявив, що країна розглядає нові санкції проти Росії.

Про це Дональд Трамп на саміті G7, передає Новини.LIVE.

Виробництво американських ракет в Україні

Трамп повідомив, що США розглянуть питання виробництва американських ракет в Україні.

"Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це", — додав він.

Санкції проти Росії

Трамп повідомив, що Штати розглядають запровадження нових санкцій проти Росії. Він дав зрозуміти, що це буде пов’язано з падінням цін на нафту.

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"Бачимо, як падає ціна на нафту. Вона справді падає. Здається, зараз 74, 75. Отже, вона знизилася. Скоро буде, як чотири місяці тому", — каже він.

Як писали Новини.LIVE, на полях саміту G7 український лідер Володимир Зеленський зустрівся з Трампом. За його словами, завжди важливо координувати позиції.

Крім того, Зеленський повідомив, що саміт G7 приніс Україні важливі оборонні та економічні рішення. Зокрема, було досягнуто домовленості стосовно додаткового посилення ППО України найближчим часом.