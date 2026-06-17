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Главная Новости дня Трамп: США рассмотрят возможность производства ракет в Украине

Трамп: США рассмотрят возможность производства ракет в Украине

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Дата публикации 17 июня 2026 18:57
Трамп: США рассмотрят производство ракет в Украине и новые санкции против РФ
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассмотрит вопрос о производстве американских ракет в Украине. Кроме того, он заявил, что страна рассматривает возможность введения новых санкций против России.

Об этом Дональд Трамп заявил на саммите G7, передает Новини.LIVE.

Производство американских ракет в Украине

Трамп сообщил, что США рассмотрят вопрос о производстве американских ракет в Украине.

"Они хотели бы иметь возможность это делать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом", — добавил он.

Санкции против России

Трамп сообщил, что США рассматривают введение новых санкций против России. Он дал понять, что это будет связано с падением цен на нефть.

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"Мы видим, как падает цена на нефть. Она действительно падает. Кажется, сейчас 74, 75. Значит, она снизилась. Скоро будет так же, как четыре месяца назад", — говорит он.

Как писали Новини.LIVE, на полях саммита G7 украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Трампом. По его словам, всегда важно координировать позиции.

Кроме того, Зеленский сообщил, что саммит G7 принес Украине важные оборонные и экономические решения. В частности, была достигнута договоренность о дополнительном усилении ПВО Украины в ближайшее время.

санкции Дональд Трамп Украина ракеты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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