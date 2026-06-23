Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СМИ: Трамп частно призвал Зеленского к более жестким действиям против РФ

СМИ: Трамп частно призвал Зеленского к более жестким действиям против РФ

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 14:31
Трамп частно призвал Зеленского действовать более жестко в отношении России
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп частно призвал украинского лидера Владимира Зеленского к более жестким мерам в отношении России. Глава Белого дома не верит, что российский диктатор Владимир Путин "сделает что-то без давления".

Об этом Kyiv Independent рассказал высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с деталями встречи Зеленского и Трампа, передает Новини.LIVE.

Новые подробности встречи Зеленского и Трампа

Украинский чиновник сообщил, что Трамп сказал Зеленскому действовать "смелее", поскольку он не верит, что Путина можно заставить что-то сделать без давления. В то же время американские чиновники прямо не подтвердили, поддерживает ли президент США украинские удары по территории РФ. Несмотря на это, в Штатах заявили, что он верит в "мир через силу".

Также Зеленский предложил, чтобы Трамп организовал в США саммит с участием Украины и России. По словам украинского чиновника, Трампу эта идея понравилась, однако в Вашингтоне предупредили, что такой встречи в ближайшее время не ожидают.

Как писали Новини.LIVE, 16 июня Зеленский провел беседу с Трампом на саммите G7. Президент показал кадры, на которых также видны Рустем Умеров и Марк Рубио.

Читайте также:

На этом саммите Трамп также заявил, что США рассмотрят возможность производства ракет в Украине. Кроме того, он отметил, что страна рассматривает новые санкции против России.

Также американский лидер достаточно высоко оценил сопротивление Украины в войне с РФ. По его словам, Москва имеет значительное преимущество в военных ресурсах, но Киев хорошо держится.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации