Зеленський прибув до Ірландії 1 липня

Зеленський прибув до Ірландії з нагоди її головування в Раді ЄС
Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 14:16
Термінова новина
Прибув в Ірландію. Візьму участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Також зустрінусь із Прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном та Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери.
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