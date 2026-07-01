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Головна Новини дня Зеленський прибув до Ірландії з нагоди її головування в Раді ЄС

Зеленський прибув до Ірландії з нагоди її головування в Раді ЄС

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 14:16
Зеленський прибув до Ірландії 1 липня
Термінова новина

Прибув в Ірландію. Візьму участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Також зустрінусь із Прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном та Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери.

Новина доповнюється...

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Автор:
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