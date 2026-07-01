Ірландія 1 липня 2026 року розпочала головування в Раді Європейського Союзу

Прапори Ради Європи та України. Фото ілюстративне: coe.int

У середу, 1 липня, Ірландія офіційно розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу. На організацію цієї роботи країна планує витратити рекордну суму — майже 300 мільйонів євро. Це щонайменше втричі більше, ніж витратили її попередники, Кіпр та Данія.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Безпека та масштабні саміти

За даними видання Politico, більшу частину ірландського бюджету — 125 мільйонів євро — скерують на роботу поліції та заходи безпеки. Країна, яку тривалий час вважали оборонно слабкою, суттєво посилює захист перед візитами європейських лідерів. Зокрема, уряд активно інвестує в системи боротьби із дронами. Поштовхом до цього став минулорічний інцидент, коли під час візиту президента України Володимира Зеленського в повітряному просторі Ірландії помітили чужі безпілотники.

Для порівняння: Кіпр, який очолював Раду ЄС у першій половині року, розраховував вкластися у 95 мільйонів євро. Данія, яка головувала перед ним, витратила близько 80 мільйонів. Утім, на відміну від сусідів, Ірландія готується до більш масштабної події: у листопаді вона прийматиме саміт Європейської політичної спільноти, куди з'їдуться лідери 47 держав. Загалом за пів року у країні планують провести понад 250 різноманітних офіційних зустрічей та заходів.

Експерти зазначають, що нинішні витрати Ірландії колосальні, якщо порівнювати з її попереднім головуванням у 2013 році. Тоді країна жорстко економила і витратила трохи більше 40 мільйонів євро. Водночас аналітики попереджають: якщо виникнуть непередбачувані загрози, наприклад масштабні кібератаки, підсумкова сума видатків може стати ще більшою.

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