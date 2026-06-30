Польща заблокує вступ України до ЄС через ОУН і УПА

Владислав Косиняк-Камиш. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Польща висунула Україні безальтернативну умову для євроінтеграції: офіційний Київ має припинити героїзацію Степана Бандери та інших діячів ОУН і УПА. В інакшому випадку Варшава заблокує вступ держави до Євросоюзу.

Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat News, передає Новини.LIVE.

Польща поставила ультиматум Україні для вступу в ЄС

Офіційна Варшава планує зайняти безкомпромісну позицію та вимагатиме від українського керівництва повної відмови від прославлення лідерів українського націоналістичного руху.

Польський урядовець наголосив, що під час приєднання до євроблоку кожна держава змушена виконувати суворі критерії, які стосуються зокрема і політики історичної пам'яті. На його думку, не можна будувати партнерство всередині Європи на повазі до рухів чи постатей, які сіють неправду про сусідні країни-члени ЄС або викликають у них біль та абсолютне несприйняття.

"Не можна в ЄС ставити на п'єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", — заявив польський урядовець.

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Глава оборонного відомства Польщі окремо запевнив, що Варшава самостійно визначатиметься зі своєю позицією під час голосувань і не піддаватиметься зовнішньому тиску. "Нам ніхто не казатиме, як ми маємо голосувати за вступ тієї чи іншої держави до Європейського Союзу", – заявив Косіняк-Камиш.

Окрім цього, польський віцепрем'єр погодився із припущенням ведучого програми про те, що в Києві нібито існують певні політичні сили, які насправді не бажають вступу України до Європейського Союзу.

Новини.LIVE повідомляли, що відносини між Україною та Польщею останнім часом суттєво ускладнилися через зростання антиукраїнських настроїв. Відомі випадки як цькування дітей у школах, так і фізичних нападів. Глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив роботу дипломатів над врегулюванням ситуації.

Водночас ситуацію активно використовує Кремль: за даними Центру протидії дезінформації, Росія готує провокації з використанням польської символіки для поглиблення розколу між сусідами. Попри економічні втрати через блокування логістики, стратеги вважають стратегічне партнерство України та Польщі непорушним через спільні економічні інтереси та перспективи повоєнної відбудови.

Та попри складні історичні дискусії, зокрема довкола вшанування українських військових підрозділів, Варшава підтверджує незмінність свого курсу щодо підтримки Києва. Прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив у непохитності польської допомоги та підкреслив стратегічне значення українсько-польського союзу.

Відомо, що понад мільйон офіційно працевлаштованих українців роблять вагомий внесок у зростання польської економіки, сплачуючи податки та підтримуючи ринок праці. Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський закликав фокусуватися саме на цій успішній взаємопідтримці часів повномасштабної війни, і не дозволяти історичним розбіжностям псувати спільне майбутнє двох держав.