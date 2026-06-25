Дональд Туск пообіцяв підтримку України попри скандал навколо УПА

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Попри гострий історичний скандал через присвоєння українському військовому підрозділу імені "Героїв УПА", Польща не відмовиться від співпраці з Україною. Дональд Туск запевнив у непохитності польської допомоги

Як повідомляє Deutsche Welle, таку відповідну обіцянку під час зустрічі Європейської п'ятірки в Берліні озвучив польський прем'єр Дональд Туск, передає Новини.LIVE.

Туск запевнив Україну в непохитній підтримці

Дональд Туск запевнив, що Варшава продовжуватиме допомагати Україні, незважаючи на актуальні історичні розбіжності та емоції.

Заява пролунала на тлі серйозної дипломатичної напруги між двома країнами. Конфлікт спалахнув через рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил оборони України почесне найменування "Героїв УПА", що викликало гостре обурення польської сторони.

Ця запекла суперечка наклала свій відбиток на підготовку до Конференції з відновлення України, відкриття якої заплановане на 25 червня у польському портовому місті Гданськ.

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Водночас голова уряду Польщі акцентував на важливості згуртованості трансатлантичної спільноти та Європи загалом. За словами Дональда Туска, така єдність є критично необхідною напередодні саміту НАТО, який стартує в Анкарі вже за два тижні.

Окремо політик торкнувся питання безпеки тих європейських держав, яким безпосередньо загрожує агресивна політика Кремля. Він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб країни східного флангу Північноатлантичного альянсу обов'язково були представлені у всіх переговорних форматах. Як пояснив прем'єр, у нинішньому "цивілізаційному протистоянні" з Росією буде вкрай важко досягти будь-яких позитивних результатів без залучення Румунії, Польщі, а також балтійських та скандинавських держав.

Новини.LIVE інформували, що між Києвом та Варшавою наростає дипломатична напруга. Голова українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга повідомив, що за останній час почастішали випадки агресії, побутових конфліктів та цькування українців в Польщі. Міністр підкреслив, що Україна вимагає від польської влади захисту для своїх громадян. За його словами, замість гучних звинувачень обом державам варто активізувати чинні спільні комісії та робочі групи, які здатні оперативно гасити подібні спалахи ксенофобії на місцях.

На цьому тлі Росія розгортає чергову гібридну операцію проти України. За даними Центру протидії дезінформації, спецслужби РФ, зокрема воєнна розвідка ГРУ, отримали завдання організувати диверсії або акції під польськими прапорами всередині України, щоб штучно спровокувати хвилю зворотного обурення серед українців.

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський закликав громадськість та урядовців фокусуватися на теперішній співпраці й майбутньому. Він нагадав, що понад мільйон українських біженців та мігрантів легально працевлаштувалися у Польщі, інтегрувалися в ринок праці та забезпечують високі показники польської економіки.