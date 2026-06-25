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Главная Новости дня Скандал вокруг УПА не отменит поддержку Варшавы: Туск

Скандал вокруг УПА не отменит поддержку Варшавы: Туск

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 08:12
Дональд Туск пообещал поддержку Украины, несмотря на скандал вокруг УПА
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Несмотря на острый исторический скандал из-за присвоения украинскому военному подразделению имени "Героев УПА", Польша не откажется от сотрудничества с Украиной. Дональд Туск заверил в непреклонности польской помощи

Как сообщает Deutsche Welle, такое ответное обещание во время встречи Европейской пятерки в Берлине озвучил польский премьер Дональд Туск, передает Новини.LIVE.

Туск заверил Украину в непреклонной поддержке

Дональд Туск заверил, что Варшава будет продолжать помогать Украине, несмотря на актуальные исторические разногласия и эмоции.

Заявление прозвучало на фоне серьезного дипломатического напряжения между двумя странами. Конфликт разразился из-за решения президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил обороны Украины почетное наименование "Героев УПА", что вызвало острое возмущение польской стороны.

Этот жаркий спор наложил свой отпечаток на подготовку к Конференции по восстановлению Украины, открытие которой запланировано на 25 июня в польском портовом городе Гданьск.

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В то же время глава правительства Польши акцентировал внимание на важности сплоченности трансатлантического сообщества и Европы в целом. По словам Дональда Туска, такое единство является критически необходимым накануне саммита НАТО, который стартует в Анкаре уже через две недели.

Отдельно политик затронул вопрос безопасности тех европейских государств, которым непосредственно угрожает агрессивная политика Кремля . Он пообещал приложить все усилия, чтобы страны восточного фланга Североатлантического альянса обязательно были представлены во всех переговорных форматах. Как пояснил премьер, в нынешнем "цивилизационном противостоянии" с Россией будет крайне трудно добиться каких-либо положительных результатов без привлечения Румынии, Польши, а также балтийских и скандинавских государств.

Новини.LIVE информировали, что между Киевом и Варшавой нарастает дипломатическое напряжение. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига сообщил, что за последнее время участились случаи агрессии, бытовых конфликтов и травли украинцев в Польше. Министр подчеркнул, что Украина требует от польских властей защиты для своих граждан. По его словам, вместо громких обвинений обоим государствам следует активизировать действующие совместные комиссии и рабочие группы, способные оперативно гасить подобные вспышки ксенофобии на местах.

На этом фоне Россия разворачивает очередную гибридную операцию против Украины. По данным Центра противодействия дезинформации, спецслужбы РФ, в частности, военная разведка ГРУ, получили задачу организовать диверсии или акции под польскими флагами внутри Украины, чтобы искусственно спровоцировать волну обратного возмущения среди украинцев.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский призвал общественность и чиновников фокусироваться на нынешнем сотрудничестве и будущем. Он напомнил, что более миллиона украинских беженцев и мигрантов легально трудоустроились в Польше , интегрировались в рынок труда и обеспечивают высокие показатели польской экономики.

Польша Украина Дональд Туск
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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