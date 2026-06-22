Скандал з Польщею: Зеленський закликав президента відвідати Київ

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присвоєння одній із військових частин імені Героїв УПА було ініціативою самих бійців, яку глава держави лише затвердив відповідним указом. Коментуючи невдоволення Варшави, Зеленський заявив, що нинішній польський президент Кароль Навроцький фактично використовує антиукраїнську риторику як інструмент внутрішньої політичної боротьби напередодні виборів прем'єр-міністра у 2027 році.

Таку думку він висловив з інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини", цитує Новини.LIVE.

Назву на честь УПА військові обрали самостійно — Зеленський

Президент підкреслив, що за час повномасштабної війни підписав сотні подібних указів і жодного разу не нав'язував власні варіанти чи особисті вподобання.

"Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз — не навпаки. Наші бійці захищають, і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву — вони вибрали цю назву", — зазначив глава держави, додавши, що повністю бере на себе відповідальність за затвердження цього рішення і вважає його правильним.

Гостра реакція Варшави на цю подію, за словами Зеленського, була продиктована не історичною справедливістю, а внутрішньою політикою. Він переконаний, що польський президент Кароль Навроцький розпочав електоральну кампанію перед парламентськими виборами 2027 року. Таким чином, як вважає Зеленський, глава Польщі намагається здобути прем'єрське крісло для своєї політичної сили, конкуруючи з нинішнім очільником уряду Туском, і робить це шляхом розпалювання ненависті до українців. Цю стратегію Володимир Зеленський порівняв із діями угорського лідера Віктора Орбана, спрогнозувавши, що це матиме згодом для її ініціаторів поганий фінал.

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Саме через це глава України навіть зупинив спробу дипломатичного врегулювання на рівні свого офісу. Керівник Офісу президента Буданов та перший заступник Кислиця пропонували полетіти до адміністрації Кароля, щоб розв'язати суперечності. Проте Зеленський заборонив їм це робити, сказавши: "Ви не вирішите це питання".

Водночас Київ готовий задовольнити вимогу щодо повернення польського ордена, який свого часу попередній президент Польщі вручив не персонально Зеленському, а народу та армії України. "Вони попросили орден — передамо їм орден. Це не питання", — констатував український лідер.

Україна не реагувала на провокативні закиди Польщі

Також Зеленський вперше розкрив деталі свого офіційного візиту до Польщі. Тоді під час потиску руки польський колега подарував йому книгу "Волинська трагедія". Президент України не став робити з цього публічного скандалу чи заявляти про інцидент на пресконференції. Зі свого боку українська влада свідомо не піднімає складні історичні теми, зокрема щодо діяльності Армії Крайової, бійці якої брали участь у вбивствах українського цивільного населення в роки Другої світової війни та у післявоєнний період.

Окремо Володимир Зеленський зауважив, що за рік перебування на посаді Кароль Навроцький жодного разу не відвідав Україну, хоча постійно говорить про її підтримку. На противагу йому, польський прем'єр-міністр бував тут неодноразово. Володимир Зеленський публічно запросив Навроцького приїхати до України, щоб обговорити всі проблемні аспекти та виявити повагу до сусідньої держави. Фундаментом для міждержавного діалогу має стати протидія російській агресії.

"Президенту Польщі треба знайти час і приїхати в Україну. Це повага для нашої держави. Приїхати, поговорити всі питання, зняти всі питання. Все одразу не зніметься. Ну це правильно. А я завжди кажу, що я готовий", — пояснив Зеленський.

Новини.LIVE висвітлювали раніше, що дипломатичний скандал між Києвом та Варшавою стрімко загострився. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди — Ордена Білого Орла, у зв'язку з наданням одному з підрозділів ССО почесного найменування "імені Героїв УПА".

У відповідь на це 20 червня 2026 року Володимир Зеленський відправив орден назад Навроцькому, скориставшись послугами "Нової пошти". Президент України іронічно зауважив: якщо цей символ досі залишається у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то Україна не збирається сперечатися. На знак солідарності від своїх польських відзнак офіційно відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника ОП Ігор Жовква та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Останній назвав дії Варшави недружнім актом, який шкодить двостороннім відносинам.

Цей демарш підтримали й інші провідні українські діячі та колишні лідери держави. Зокрема, нагороду повернув другий президент Леонід Кучма, а також третій президент Віктор Ющенко та п'ятий президент Петро Порошенко також офіційно відмовилися від своїх орденів Білого Орла, наголосивши, що рішення польської влади є політично вмотивованим і ображає весь український народ, який веде важку війну проти агресора. До протесту приєдналися колишній посол України в Польщі Василь Зварич та навіть колишній польський депутат Сейму Пйотр Фоглер, який демонстративно повернув Каролю Навроцькому свій "Золотий Хрест Заслуги". Тим часом очільник МЗС Андрій Сибіга в ефірі ICTV констатував, що на тлі цієї історичної суперечки в Польщі фіксується небезпечне зростання антиукраїнських настроїв, включаючи випадки булінгу українських дітей у школах та побутові конфлікти.