Петро Порошенко вирішив також відмовитися від ордена Білого Орла

П’ятий Президент України Петро Порошенко. Фото: Порошенко/Facebook

П’ятий Президент України Петро Порошенко також відмовився від польського ордена Білого Орла. Рішення він ухвалив після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив цієї нагороди Володимира Зеленського. У заяві Порошенко наголосив, що цей крок має політичний характер і стосується ширшого контексту українсько-польських відносин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Петра Порошенка у суботу, 20 червня.

Порошенко відмовився від польського ордена

П’ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла є помилковим і таким, що шкодить взаєминам між Україною та Польщею. За його словами, подібні кроки можуть використовуватися Росією для розхитування єдності між двома країнами.

"В той же час вважаю помилковим рішення Президента Польщі Кароля Навроцького і несправедливим по відношенню до народу України. Не випадково його вже привітав Медведєв. Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею", — наголосив Порошенко.

Крім того, він підкреслив, що нагороди як у випадку Володимира Зеленського, так і в його власному випадку, були визнанням внеску українців, зокрема військових, які захищають не лише Україну, а й безпеку всієї Європи. Саме тому, за його словами, він вирішив також відмовитися від ордена.

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"І у випадку Зеленського, і в моєму випадку нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу. Тому я прийняв рішення відмовитися від Ордену Білого Орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати Президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося", — зауважив політик.

Водночас він наголосив, що його рішення є політичним жестом і не спрямоване проти польського народу, якого Україна продовжує вважати ключовим союзником.

"Отже, попри те, що незаконним антиконституційним рішенням української влади через санкції мене позбавлено всіх державних нагород, я ухвалив рішення відмовитися від Ордена Білого Орла. Це мій жест у відповідь на рішення Президента Польщі. Але цей крок жодним чином не адресований польському народові!", — пояснив Порошенко.

Окремо він підкреслив важливість стратегічного партнерства між Україною та Польщею, наголосивши на вдячності польським лідерам і суспільству за підтримку України у війні з Росією.

Також Порошенко застеріг від політизації історичних питань, наголосивши, що будь-яке послаблення єдності між Україною та Польщею грає на користь Росії, а майбутнє двосторонніх відносин має базуватися на діалозі та взаємній повазі.

П'ятий президент України закликав до якнайшвидшого врегулювання ситуації між Києвом і Варшавою:

"Будь-яка криза між Києвом і Варшавою сьогодні — це не лише проблема дипломатії. Це питання безпеки. І саме тому її потрібно вирішувати негайно. Сьогодні важливо не поглиблювати конфлікт, а завершити його. Я завжди згадую слова Святого Івана Павла ІІ: "Прощаємо і просимо прощення".

Скриншот повідомлення Порошенка/Facebook

Новини.LIVE інформували, що третій Президент України Віктор Ющенко відмовився від польського ордена Білого Орла. Рішення він ухвалив після того, як Польща позбавила цієї нагороди Володимира Зеленського. У заяві наголошується, що орден має символічне значення як знак поваги до всього українського народу.

Новини.LIVE писали, що другий Президент України Леонід Кучма також відмовився від польського ордена Білого Орла. Рішення він ухвалив після того, як Польща позбавила цієї нагороди Володимира Зеленського. Кучма наголосив, що цей крок є для нього принциповим і пов’язаний із позицією щодо ситуації навколо відзнаки.