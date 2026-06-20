Орден Білого орла — Медведєв зрадів рішенню Навроцького

Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно відреагував на рішення президента Кароля Навроцького відкликати державну нагороду, раніше вручену президенту України Володимиру Зеленському. Таке рішення виклало радість та схвалення у Москві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Радослава Сікорського.

Реакція РФ на рішення Навроцького про орден

У своєму дописі в соцмережі X Сікорський звернув увагу на реакцію російської сторони. Зокрема, він процитував заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який схвально висловився щодо рішення польського президента.

Скриншот допису Радослава Сікорського

Коментуючи ситуацію, Медведєв заявив, що відкликання нагороди "нарешті" відбулося. Також російський посадовець вкотре використав образливу риторику на адресу українського лідера та припустив, що польська відзнака нібито не мала для нього особливої цінності.

У відповідь на ці заяви Сікорський лаконічно звернувся до Кароля Навроцького: "Є підтримка, президенте Навроцький", натякнувши на схвалення його рішення з боку представників російської влади.

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Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 19 червня Кароль Навроцький заявив, що ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого орла. Причиною названо суперечливе рішення української сторони щодо назви підрозділу ЗСУ.

Після цього Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена Польщі. За його словами, позбавлення ордена Зеленського є подарунком для московського агресора.

Також свої нагороди Польщі повертають Ігор Жовква та Андрій Сибіга. Таким чином вони висловили підтримку Президенту України.