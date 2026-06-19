Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Kancelaria Prezydenta RP/X

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. У Варшаві заявили, що нагорода має символічне значення найвищої довіри держави. Причиною рішення названо суперечливе рішення української сторони щодо назви підрозділу ЗСУ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення прессулужби Навроцького у п'ятницю, 19 червня.

Президент Польщі Кароль Навроцький офіційно позбавив Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Відповідну заяву він оприлюднив 19 червня у своєму зверненні.

Навроцький підкреслив, що Орден Білого Орла є не просто відзнакою, а символом особливої довіри польської держави та вдячності польському народу. За його словами, ця нагорода передбачає також повагу до цінностей, які становлять основу польської державності.

Пояснюючи своє рішення, президент Польщі зазначив, що воно пов’язане зі згодою Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви "Героїв УПА". Саме після цього, як зазначив Навроцький, він ухвалив рішення про відкликання відзнаки після консультацій із капітулою ордена.

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"Такий символ вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти... Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА", після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла", – заявив Навроцький.

Водночас польський лідер наголосив, що це рішення не спрямоване проти українського народу та не змінює стратегічної позиції Варшави щодо підтримки України. За його словами, Польща й надалі визнає російську агресію як головну загрозу безпеці Європи.

Навроцький також заявив, що відповідальність за війну несе Росія та її керівництво, а Польща продовжує підтримувати Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності.

"Ми підтримували й підтримуємо Україну, оскільки знаємо, що російська агресія становить загрозу для безпеки Польщі та всієї Європи. У цій оцінці нічого не змінилося. Росія є агресором, а Путін – злочинець, який несе відповідальність за розв'язання війни, що стала для Європи найбільшим збройним конфліктом з часів закінчення Другої світової війни. За кожним бомбардованим житловим районом, за кожною дитиною, змушеною тікати від війни, за кожною родиною, розлученою насильством, стоїть рішення, ухвалене в Кремлі", – сказав польський президент.

Окремо Навроцький наголосив, що підтримка України не означає відмову Польщі від захисту власної історичної пам’яті. За його словами, Варшава й надалі послідовно відстоюватиме позицію щодо подій, які вважає чутливими для польського суспільства.

Також президент Польщі підкреслив, що шлях України до ЄС має супроводжуватися готовністю до обговорення складних історичних питань. Він додав, що європейські цінності передбачають відмову від культу насильства та тоталітаризму.

"Шлях України до європейських структур також вимагає готовності чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії. Об'єднана Європа була побудована на відмові від тоталітаризму та культу насильства. Ці принципи мають бути обов'язковими для всіх. Для тих, хто цього не розуміє, місця в Європейському Союзі бути не може, і Польща, безсумнівно, цього не допустить", – заявив польський президент.

Орден Білого Орла — це найвища державна нагорода Республіки Польща. Він вручається за видатні заслуги перед польською державою, розвиток міжнародних відносин або особливий внесок у зміцнення престижу країни.

Орден має давню історію: його започатковано ще у XVIII столітті, а в сучасному вигляді він відновлений після відновлення незалежності Польщі. Нагорода може присуджуватися як громадянам Польщі, так і іноземцям, зокрема главам держав та визначним політичним діячам.

Орден Білого Орла є символом найвищої довіри польської держави та вважається однією з найпрестижніших відзнак у Європі.

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