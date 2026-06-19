Срочная новость

Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Канцелярия Президента Республики Польша объявила в пятницу, что решение является окончательным:

В заявлении Кароля Навроцкого говорится, что «в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать».

Причиной лишения президента Украины высшей польской награды стало решение Владимира Зеленского присвоить спецподразделению ВСУ имя «Героев УПА», что вызвало резкое ухудшение отношений между Варшавой и Киевом.

Читайте также:

Новость дополняется...