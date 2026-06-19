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Главная Новости дня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 21:15
Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
Срочная новость

Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Канцелярия Президента Республики Польша объявила в пятницу, что решение является окончательным:

В заявлении Кароля Навроцкого говорится, что «в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать».

Причиной лишения президента Украины высшей польской награды стало решение Владимира Зеленского присвоить спецподразделению ВСУ имя «Героев УПА», что вызвало резкое ухудшение отношений между Варшавой и Киевом.

 

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Автор:
Евтушенко Алина
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