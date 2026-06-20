Орден Белого орла — Медведев обрадовался решению Навроцкого

Дмитрий Медведев. Фото: российские СМИ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого отозвать государственную награду, ранее врученную президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое решение вызвало радость и одобрение в Москве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Радослава Сикорского.

Реакция РФ на решение Навроцкого об ордене

В своем посте в соцсети X Сикорский обратил внимание на реакцию российской стороны. В частности, он процитировал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который одобрительно отозвался о решении польского президента.

Скриншот поста Радослава Сикорского

Комментируя ситуацию, Медведев заявил, что отзыв награды "наконец" состоялся. Также российский чиновник в очередной раз использовал оскорбительную риторику в адрес украинского лидера и предположил, что польская награда якобы не имела для него особой ценности.

В ответ на эти заявления Сикорский лаконично обратился к Каролю Навроцкому: "Есть поддержка, президент Навроцкий", намекнув на одобрение его решения со стороны представителей российских властей.

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Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 19 июня Кароль Навроцкий заявил, что принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной названо спорное решение украинской стороны относительно названия подразделения ВСУ.

После этого Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена Польши. По его словам, лишение Зеленского ордена является подарком для московского агрессора.

Также свои награды Польши возвращают Игорь Жовква и Андрей Сибига. Таким образом они выразили поддержку Президенту Украины.