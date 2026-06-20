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Главная Новости дня Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена Польши

Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена Польши

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Дата публикации 20 июня 2026 08:16
Буданов отказался от польского ордена после решения в отношении Зеленского
Кирилл Буданов с орденом, присвоенным Польшей. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на лишение президентом Польши Каролем Навроцким украинского лидера Владимира Зеленского ордена "Белого Орла". По его словам, это недружественный акт по отношению к украинцам. В результате Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

Об этом Кирилл Буданов сообщил в субботу, 20 июня, передает Новини.LIVE.

Буданов отказался от польского ордена

Буданов отметил, что лишение Зеленского ордена является подарком для московского агрессора, который тот обязательно использует против Польши и Украины.

По его словам, польский и украинский народы имеют давние взаимоотношения и разные страницы истории – как героические, так и трагические. Однако это должно служить поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Буданов заявил, что и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство.

Глава ОП убежден, что этот шаг президента Польши не имеет ничего общего со справедливостью. Ведь о чем может идти речь, если, например, орден Белого Орла до сих пор не отменен для итальянского фашистского диктатора и соратника Гитлера Бенито Муссолини.

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"Украина, без сомнения, даст оценку этому событию. Но, несмотря ни на что, мы и впредь будем твердо стоять на принципах открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако это будет равноправное партнерство, основанное на принципах взаимного уважения. Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в частности Польши, платя за это самую высокую цену", — заявил Буданов.

Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею"
Золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Польшей", от которого отказался Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Он отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградил лидер Польши в прошлом году.

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Пост Буданова. Фото: скриншот
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Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Навроцкий принял решение лишить Зеленского Ордена Белого Орла. Это произошло из-за согласия украинского лидера на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА".

А глава МИД Андрей Сибига раскритиковал решение Польши. По его словам, такой шаг является стратегической ошибкой, а также играет на руку России. Кроме того, он отказался от государственной награды, которую получил от Польши в 2022 году.

Также Новини.LIVE собрали исторические факты о том, кого из исторических личностей не лишили ордена Белого Орла.

Владимир Зеленский Польша Кирилл Буданов Кароль Навроцкий
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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