Буданов отказался от польского ордена после решения в отношении Зеленского

Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена Польши
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на лишение президентом Польши Каролем Навроцким украинского лидера Владимира Зеленского ордена "Белого Орла". По его словам, это недружественный акт по отношению к украинцам. В результате Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".
Об этом Кирилл Буданов сообщил в субботу, 20 июня, передает Новини.LIVE.
Буданов отказался от польского ордена
Буданов отметил, что лишение Зеленского ордена является подарком для московского агрессора, который тот обязательно использует против Польши и Украины.
По его словам, польский и украинский народы имеют давние взаимоотношения и разные страницы истории – как героические, так и трагические. Однако это должно служить поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Буданов заявил, что и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство.
Глава ОП убежден, что этот шаг президента Польши не имеет ничего общего со справедливостью. Ведь о чем может идти речь, если, например, орден Белого Орла до сих пор не отменен для итальянского фашистского диктатора и соратника Гитлера Бенито Муссолини.
"Украина, без сомнения, даст оценку этому событию. Но, несмотря ни на что, мы и впредь будем твердо стоять на принципах открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако это будет равноправное партнерство, основанное на принципах взаимного уважения. Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в частности Польши, платя за это самую высокую цену", — заявил Буданов.
Он отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградил лидер Польши в прошлом году.
Как писали Новини.LIVE, Навроцкий принял решение лишить Зеленского Ордена Белого Орла. Это произошло из-за согласия украинского лидера на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА".
А глава МИД Андрей Сибига раскритиковал решение Польши. По его словам, такой шаг является стратегической ошибкой, а также играет на руку России. Кроме того, он отказался от государственной награды, которую получил от Польши в 2022 году.
Также Новини.LIVE собрали исторические факты о том, кого из исторических личностей не лишили ордена Белого Орла.