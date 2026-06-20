Муссолини, Горти и Шредер: кого Польша не лишила Ордена Белого Орла

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и диктатор РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

В пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, и всё из-за названия одного из украинских подразделений. При этом Польша не лишила ордена тех, кто в прошлом уничтожал польское государство.

Новини.LIVE собрали исторические факты о том, кого из исторических личностей не лишили ордена

Что такое Орден Белого Орла и кто его может получить

Орден Белого Орла является высшей государственной наградой Польши. Им награждают лиц, внесших особые заслуги на благо польского государства, а также способствовавших развитию международных отношений и укреплению авторитета страны.

Награду учредили еще в 1705 году, а после восстановления польской независимости ее вернули в официальную систему государственных наград. Орден могут получить не только граждане Польши, но и иностранцы, среди которых — главы государств и выдающиеся политические деятели.

Орден Белого Орла считается символом высшего государственного доверия Польши и входит в число самых престижных наград страны.

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Кого из исторических личностей Польша так и не лишила ордена

В 1920–1930-х годах Польша наградила Орденом Белого Орла ряд лидеров авторитарных государств, которые впоследствии стали союзниками нацистской Германии. При этом ни одного из них так и не лишили этой награды. Среди них:

Филипп Петен (1922) — маршал Франции, который после капитуляции страны в 1940 году сотрудничал с нацистским режимом и стал союзником Адольфа Гитлера;

Хирохито (1922) — император Японии, развязавший Вторую мировую войну вместе с Гитлером;

Бенито Муссолини (1923) — лидер фашистской Италии и один из союзников Гитлера в Европе;

Миклош Горти (1929) — регент Венгрии и фактический руководитель страны, а также союзник Гитлера.

Также стоит перейти и к современной истории. В частности, в 2002 году кавалером Ордена Белого Орла стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который до сих пор остается близким союзником диктатора РФ Владимира Путина. И даже после начала полномасштабной войны России против Украины он до сих пор обладает этим орденом.

Показательно, что единственным человеком в истории, лишенным Ордена Белого Орла, был бывший премьер-министр Польши Винценти Витос. Это произошло в 1931 году из-за его оппозиции диктаторскому режиму, установленному Юзефом Пилсудским. Однако после смерти Пилсудского награда Витосу была возвращена.

Как отреагировали в Украине на лишение Зеленского ордена

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение польского лидера скандальным, указав, что Навроцкий бьет не тех.

В своём Facebook он упомянул двух исторических лидеров, которые уничтожали польское государство и до сих пор имеют Орден Белого Орла. В частности, это российская императрица Екатерина II и уже упомянутый лидер фашистской Италии Бенито Муссолини.

"Что объединяет этих двух людей, которых разделяет более 150 лет? Екатерина II уничтожила польское государство во время раздела, окончательно — в 1795 году. Муссолини поддерживал Гитлера, когда тот уничтожал польское государство в 1939 году. Оба до сих пор остаются кавалерами высшей польской награды — Ордена Белого Орла", — говорится в сообщении.

Однако, как пишет Кулеба, Навроцкий решил, что именно Владимир Зеленский должен быть лишен этого ордена.

"Не тех бьешь, Навроцкий. Рейтинг и ненависть к украинцам ослепляют глаза, которыми нужно видеть реальную угрозу для Польши. Но с ней воюет Украина, а не президент Навроцкий. Украинцы, сохраняем спокойствие. Всему свое время", — резюмировал бывший глава МИД Украины.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Причиной такого шага стало согласие Зеленского на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА".

Также мы писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал такое решение польской стороны. Он отметил, что такой шаг является стратегической ошибкой и играет на руку России.