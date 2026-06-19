Сибига раскритиковал решение лишить Зеленского Ордена Белого Орла

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко раскритиковал решение Польши лишить Владимира Зеленского государственной награды. Он заявил, что такой шаг является стратегической ошибкой и играет на руку России. Также глава МИД сообщил о возвращении своей польской награды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Сибиги в пятницу, 19 июня.

Сибига о лишении Зеленского Ордена Белого Орла

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что решение польской стороны лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла является шагом, который наносит ущерб двусторонним отношениям и фактически работает на интересы России.

В своем заявлении он подчеркнул, что Киев сожалеет об эмоциональном обострении ситуации в Варшаве, которое привело к решениям, которые он назвал импульсивными и пренебрежительными не только по отношению к президенту, но и к украинскому государству в целом.

Сибига подчеркнул, что Украина в течение последних полутора лет последовательно работала над снижением напряженности в отношениях с Польшей. По его словам, стороны возобновили поисковые и эксгумационные работы, активизировали сотрудничество историков и разблокировали ряд гуманитарных процессов, в частности работы в Гуте-Пеняцкой.

Читайте также:

Он также подчеркнул, что нынешнее обострение является контрпродуктивным и противоречит духу союзнических отношений между Украиной и Польшей на фоне совместного противодействия российской агрессии. Отдельно министр подчеркнул принципиальную позицию Украины по историческим вопросам и заявил, что никто не может диктовать государству трактовку его прошлого.

В этом контексте Андрей Сибига сообщил о решении вернуть Польше государственную награду, полученную им в 2022 году.

"На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения — даже когда речь идет о сложных и проблемных темах. А это предполагает, что мы уважаем решения друг друга даже тогда, когда не согласны с ними", — отметил Сибига.

Скриншот сообщения Сибиги/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. В Варшаве подчеркнули, что эта награда является символом высочайшего государственного доверия и особой связи с Польшей. Решение объяснили спорами вокруг названия одного из подразделений ВСУ.

Новини.LIVE также писали, что в начале июня в Польше возникла инициатива лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды. Причиной называют решение Украины относительно названия подразделения ССО. Дональд Туск призвал стороны к прямому диалогу, чтобы избежать обострения ситуации.