Сибіга розкритикував рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко розкритикував рішення Польщі позбавити Володимира Зеленського державної нагороди. Він заявив, що такий крок є стратегічною помилкою та грає на користь Росії. Також глава МЗС повідомив про повернення власної польської відзнаки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Андрія Сибіги у п'ятницю, 19 червня.

Сибіга про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення польської сторони позбавити Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла є кроком, який шкодить двостороннім відносинам і фактично працює на інтереси Росії.

У своїй заяві він наголосив, що Київ шкодує через емоційне загострення у Варшаві, яке призвело до рішень, що він назвав імпульсивними та зневажливими не лише щодо президента, а й щодо української держави загалом.

Сибіга підкреслив, що Україна протягом останніх півтора року послідовно працювала над зменшенням напруги у відносинах із Польщею. За його словами, сторони відновили пошукові та ексгумаційні роботи, активізували співпрацю істориків і розблокували низку гуманітарних процесів, зокрема роботи в Гуті-Пеняцькій.

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Він також наголосив, що нинішнє загострення є контрпродуктивним і суперечить духу союзницьких відносин між Україною та Польщею на тлі спільної протидії російській агресії. Окремо міністр підкреслив принципову позицію України щодо історичних питань і заявив, що ніхто не може диктувати державі трактування її минулого.

У цьому контексті Андрій Сибіга повідомив про рішення повернути Польщі державну нагороду, отриману ним у 2022 році.

"На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща — Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги — навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними", — зазначив Сибіга.

Скриншот повідомлення Сибіги/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. У Варшаві наголосили, що ця відзнака є символом найвищої державної довіри та особливого зв’язку з Польщею. Рішення пояснили суперечками навколо назви одного з підрозділів ЗСУ.

Новини.LIVE також писали, що на початку червня у Польщі виникла ініціатива позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди. Причиною називають рішення України щодо назви підрозділу ССО. Дональд Туск закликав сторони до прямого діалогу, щоб уникнути загострення.