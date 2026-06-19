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Головна Новини дня Стратегічна помилка: Сибіга про рішення позбавити Зеленського ордена

Стратегічна помилка: Сибіга про рішення позбавити Зеленського ордена

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 22:59
Сибіга розкритикував рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко розкритикував рішення Польщі позбавити Володимира Зеленського державної нагороди. Він заявив, що такий крок є стратегічною помилкою та грає на користь Росії. Також глава МЗС повідомив про повернення власної польської відзнаки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Андрія Сибіги у п'ятницю, 19 червня.

Сибіга про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення польської сторони позбавити Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла є кроком, який шкодить двостороннім відносинам і фактично працює на інтереси Росії.

У своїй заяві він наголосив, що Київ шкодує через емоційне загострення у Варшаві, яке призвело до рішень, що він назвав імпульсивними та зневажливими не лише щодо президента, а й щодо української держави загалом.

Сибіга підкреслив, що Україна протягом останніх півтора року послідовно працювала над зменшенням напруги у відносинах із Польщею. За його словами, сторони відновили пошукові та ексгумаційні роботи, активізували співпрацю істориків і розблокували низку гуманітарних процесів, зокрема роботи в Гуті-Пеняцькій.

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Він також наголосив, що нинішнє загострення є контрпродуктивним і суперечить духу союзницьких відносин між Україною та Польщею на тлі спільної протидії російській агресії. Окремо міністр підкреслив принципову позицію України щодо історичних питань і заявив, що ніхто не може диктувати державі трактування її минулого.

У цьому контексті Андрій Сибіга повідомив про рішення повернути Польщі державну нагороду, отриману ним у 2022 році.

"На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща — Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги — навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними", — зазначив Сибіга.

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Скриншот повідомлення Сибіги/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. У Варшаві наголосили, що ця відзнака є символом найвищої державної довіри та особливого зв’язку з Польщею. Рішення пояснили суперечками навколо назви одного з підрозділів ЗСУ.

Новини.LIVE також писали, що на початку червня у Польщі виникла ініціатива позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди. Причиною називають рішення України щодо назви підрозділу ССО. Дональд Туск закликав сторони до прямого діалогу, щоб уникнути загострення.

Польща МЗС Андрій Сибіга
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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