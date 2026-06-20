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Головна Новини дня Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена Польщі

Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена Польщі

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 08:16
Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена Польщі
Термінова новина

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на позбавлення президентом Польщі Каролем Навроцьким ордена Білого Орла українському лідеру Володимиру Зеленському. За його словами, це недружній акт щодо українців. Внаслідок цього Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

Про це Кирило Буданов повідомив у суботу, 20 червня, передає Новини.LIVE.

Буданов відмовився від польсьокого ордена 

Новина доповнюється...

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Автор:
Аркадій Пастула
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