Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена Польщі

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Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на позбавлення президентом Польщі Каролем Навроцьким ордена Білого Орла українському лідеру Володимиру Зеленському. За його словами, це недружній акт щодо українців. Внаслідок цього Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

Про це Кирило Буданов повідомив у суботу, 20 червня, передає Новини.LIVE.

Буданов відмовився від польсьокого ордена

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