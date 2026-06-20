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Главная Новости дня Скандал с польским орденом: Сибига и Жовква возвращают Польше награды

Скандал с польским орденом: Сибига и Жовква возвращают Польше награды

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Дата публикации 20 июня 2026 14:07
Орден Белого орла — Игорь Жовква и Андрей Сибига возвращают Польше награды
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига возвращают Польше получившие ранее награды. Таким образом, они выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого накануне польский лидер Кароль Навроцкий лишил ордена Белого орла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Жовкву и Андрея Сибига.

Украинские политики отказываются от польских наград

Жовква заявил, что возвращает польскую награду, полученную в 2022 году за вклад в развитие украинско-польского партнерства.

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Польская награда, которую получил Игорь Жовква. Фото: facebook/igorzhovkva

По его словам, решение о лишении Владимира Зеленского высокой государственной награды Польши является шагом, который невозможно воспринимать ни морально справедливым, ни политически оправданным.

"Сегодня украинский народ платит самую высокую цену за свободу и безопасность всей Европы. И именно награждение Президента Зеленского в 2023 году стало не только признанием несгибаемости и храбрости украинского народа в самый трудный момент его новейшей истории, но и признанием того вклада, который украинские защитницы и защитники ценой собственной жизни вносят в будущее единой, безопасной и преуспевающей Европы", — подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.

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Об отказе от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" заявил Андрей Сибига.

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Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" Андрея Сибиги. Фото: facebook/andrij.sybiha

Министр подчеркнул, что от решения о лишении Зеленского ордена Белого орла выиграет только Москва.

"Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не Президента Зеленского, а прежде всего Украинского государства. На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную мне в октябре 2022 года со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его Польше", — сказал глава МИД.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла. Такое решение связано с согласием украинского лидера на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА".

Отметим, что орден Белого орла — высшая государственная награда Польши. Его вручают за особые заслуги перед польским государством, а также вклад в развитие международных отношений и укрепление авторитета страны.

После этого решение Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена Польши. По его словам, этот шаг президента Польши не имеет ничего общего со справедливостью.

В то же время Новини.LIVE узнали, кого Польша не лишила Ордена Белого Орла. В частности, в списке есть итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, до сих пор остающийся близким союзником диктатора РФ Владимира Путина.

Польша Андрей Сибига награда Игорь Жовква
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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