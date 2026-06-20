Орден Білого орла — Ігор Жовква та Андрій Сибіга повертають Польщі нагороди

Заступник керівника ОП Ігор Жовква. Фото: president.gov.ua

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та міністр закордонних справ Андрій Сибіга повертають Польщі нагороди, які отримали раніше. Таким чином вони висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленського, якого напередодні польський лідер Кароль Навроцький позбавив ордена Білого орла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Жовкву та Андрія Сибігу.

Українські політики відмовляються від польських нагород

Жовква заявив, що повертає польську нагороду, яку отримав у 2022 році за внесок у розвиток українсько-польського партнерства.

Польська нагорода, яку отримав Ігор Жовква. Фото: facebook/igorzhovkva

За його словами, рішення про позбавлення Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі є кроком, який неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим.

"Сьогодні український народ платить найвищу ціну за свободу і безпеку всієї Європи. І саме нагородження Президента Зеленського у 2023 році стало не лише визнанням незламності й хоробрості українського народу у найважчий момент його новітньої історії, але й визнанням того внеску, який українські захисниці та захисники ціною власного життя роблять у майбутнє єдиної, безпечної та процвітаючої Європи", — наголосив заступник керівника ОПУ.

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Про відмову від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" заявив також Андрій Сибіга.

Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" Андрія Сибіги. Фото: facebook/andrij.sybiha

Міністр наголосив, що від рішення по позбавлення Зеленського ордену Білого орла виграє лише Москва.

"Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не Президента Зеленського, а насамперед Української держави. На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща — Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі", — сказав очільник МЗС.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 19 червня Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла. Таке рішення пов’язане зі згодою українського лідера на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви "Героїв УПА".

Зазначимо, що орден Білого орла — найвища державна нагорода Польщі. Його вручають за особливі заслуги перед польською державою, а також за внесок у розвиток міжнародних відносин і зміцнення авторитету країни.

Після цього рішення Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена Польщі. За його словами, цей крок президента Польщі не має нічого спільного зі справедливістю.

Водночас Новини.LIVE дізналися, кого кого Польща не позбавила Ордена Білого Орла. Зокрема, у списку є італійський фашистський диктатор Беніто Муссоліні та колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який досі залишається близьким союзником диктатора РФ Володимира Путіна.