Навроцький пояснив, чому позбавив Зеленського ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Karol Nawrocki﻿/Facebook

Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, приводом стало перевищення "порогу болю" для польського суспільства в питаннях, пов’язаних з історичною пам’яттю. Водночас польський лідер наголосив, що поляки добре розуміють ціну боротьби за незалежність та загрозу з боку Росії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Навроцького у суботу, 20 червня, під час відзначення Національного дня Сілезьких повстань.

Навроцький про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що причиною позбавлення Президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла стало те, що для польського суспільства було перевищено так званий "поріг болю".

За його словами, поляки підтримують Україну та усвідомлюють небезпеку, яку несе російська агресія, однак мають власне бачення окремих питань, що стосуються їхньої історії та національної пам’яті.

"Так, ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке боротьба за незалежність, знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні — російська загроза, але ми — горда польська нація і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", — зазначив польський лідер.

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Навроцький підкреслив, що Польща має власний історичний досвід боротьби за свободу, тому добре розуміє прагнення інших народів до незалежності. Водночас він нагадав, що польська держава протягом значної частини минулого століття була змушена протистояти зовнішньому пануванню та тоталітарним режимам.

"Або ми билися з радянськими військами у 1920 році, або страждали як жертви німецького та радянського тоталітаризму, або боролися з радянськими колонізаторами після 1945 року аж до 1989 року", — наголосив президент Польщі.

За словами Навроцького, саме цей історичний досвід впливає на сприйняття певних подій і рішень сучасності. При цьому він зауважив, що Польща усвідомлює загрозу, яку сьогодні становить Росія, та знає ціну боротьби за державну незалежність.

Новини.LIVE інформували, що третій президент України Віктор Ющенко відмовився від польського ордена Білого Орла. Так він відреагував на рішення польської сторони позбавити цієї нагороди Володимира Зеленського. Ющенко наголосив, що вважає орден символом поваги не лише до окремої людини, а й до всього українського народу.

Новини.LIVE писали, що другий Президент України Леонід Кучма також заявив про відмову від польського ордена Білого Орла. Рішення він ухвалив після того, як Польща позбавила цієї відзнаки Зеленського. Кучма наголосив, що цей крок для нього є принциповим.

Новини.LIVE також повідомляли, що очліьник ОПУ Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Рішення він пояснив реакцією на позбавлення Зеленського польського ордена Білого Орла.