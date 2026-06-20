Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Karol Nawrocki﻿/Facebook

Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, поводом послужило превышение "порога боли" для польского общества в вопросах, связанных с исторической памятью. В то же время польский лидер подчеркнул, что поляки хорошо понимают цену борьбы за независимость и угрозу со стороны России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Навроцкого, сделанное в субботу, 20 июня, во время празднования Национального дня Силезских восстаний.

Навроцкий о лишении Зеленского ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что причиной лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла стало то, что для польского общества был превышен так называемый "порог боли".

По его словам, поляки поддерживают Украину и осознают опасность, которую несет российская агрессия, однако имеют собственное видение отдельных вопросов, касающихся их истории и национальной памяти.

"Да, мы знаем, что такое война, знаем, что такое борьба за независимость, знаем, что такое постсоветская, а сегодня — российская угроза, но мы — гордая польская нация и имеем свой порог боли в вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", — отметил польский лидер.

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Навроцкий подчеркнул, что Польша имеет собственный исторический опыт борьбы за свободу, поэтому хорошо понимает стремление других народов к независимости. В то же время он напомнил, что польское государство на протяжении значительной части прошлого века было вынуждено противостоять внешнему господству и тоталитарным режимам.

"То мы сражались с советскими войсками в 1920 году, то страдали как жертвы немецкого и советского тоталитаризма, то боролись с советскими колонизаторами после 1945 года вплоть до 1989 года", — подчеркнул президент Польши.

По словам Навроцкого, именно этот исторический опыт влияет на восприятие определенных событий и решений современности. При этом он отметил, что Польша осознает угрозу, которую сегодня представляет Россия, и знает цену борьбы за государственную независимость.

Новини.LIVE сообщали, что третий президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского ордена Белого Орла. Так он отреагировал на решение польской стороны лишить этой награды Владимира Зеленского. Ющенко подчеркнул, что считает орден символом уважения не только к отдельному человеку, но и ко всему украинскому народу.

Новини.LIVE писали, что второй президент Украины Леонид Кучма также заявил об отказе от польского ордена Белого Орла. Решение он принял после того, как Польша лишила этой награды Зеленского. Кучма подчеркнул, что этот шаг для него является принципиальным.

Новини.LIVE также сообщали, что глава ОПУ Кирилл Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Решение он объяснил как реакцию на лишение Зеленского польского ордена Белого Орла.