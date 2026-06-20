Виктор Ющенко отказался от ордена Белого Орла

Третий Президент Украины Виктор Ющенко. Фото: Ющенко/Facebook

Третий Президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского ордена Белого Орла. Это решение он принял после того, как польская сторона лишила Владимира Зеленского этой награды. В заявлении подчеркивается символическое значение ордена как знака уважения не только к отдельному человеку, но и ко всему украинскому народу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Виктора Ющенко, опубликованное его пресс-секретарем Ириной Ванниковой в субботу, 20 июня.

Ющенко отказался от польского ордена Белого Орла

Сегодня, 20 июня, стало известно, что Виктор Ющенко также отказался от ордена Белого Орла после решения польской стороны о лишении этой награды Владимира Зеленского. В своем заявлении он подчеркнул, что этот шаг носит принципиальный характер и связан с оценкой значения самой награды для Украины.

"Третий Президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского ордена Белого Орла в знак несогласия с пересмотром решения о награждении Президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в заявлении пресс-секретаря Ющенко.

Также отмечается, что эта награда с самого начала выходила за рамки личного признания и была символом уважения ко всему украинскому народу, который сейчас ведет борьбу за свою свободу и независимость.

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"Эта награда была вручена не только конкретному человеку. Прежде всего она стала знаком уважения к украинскому народу, который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве", — подчеркивается в заявлении.

Также добавляется, что пересмотр подобных решений не может рассматриваться как формальность или чисто политический шаг, ведь он затрагивает общество в целом:

"Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, которые ежедневно защищают свою страну на фронте, работают для победы в тылу и теряют самых дорогих в этой войне".

Далее в заявлении приводятся исторические примеры украинско-польского примирения, в частности совместные мероприятия по чествованию памяти жертв в Гуте-Пеняцкой и Павлокоме:

"Я хорошо помню слёзы на глазах Виктора Ющенко и Леха Качиньского в Гуте-Пеняцкой на Львовщине в 2009 году, где состоялось почтение памяти польских жертв карательной операции в годы Второй мировой войны. Это были искренние слёзы искупления, взаимного прощения и почтения памяти погибших".

Отдельно в заявлении упоминается поддержка Украины со стороны Польши после начала полномасштабного вторжения России:

"Так же я никогда не забуду первые месяцы полномасштабного вторжения. Польша и польский народ одними из первых протянули руку помощи Украине. И за это мы всегда будем благодарны".

В заключении заявления подчеркивается, что сохранение единства между Украиной и Польшей имеет стратегическое значение для всей Европы:

"Украина сегодня защищает не только себя. Наши военные защищают восточную границу всей Европы. И любые шаги, ослабляющие украинско-польское единство, в конечном итоге играют на руку Кремлю".

Скриншот заявления Ющенко/Facebook

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