Віктор Ющенко відмовився від ордена Білого Орла

Третій Президент України Віктор Ющенко. Фото: Ющенко/Facebook

Третій президент України Віктор Ющенко відмовився від польського ордена Білого Орла. Рішення він ухвалив після позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди польською стороною. У заяві наголошується на символічному значенні ордена як знаку поваги не лише до окремої особи, а й до всього українського народу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Віктора Ющенка, яку опублікувала його прессекретарка Ірина Ванникова у суботу, 20 червня.

Ющенко відмовився від польського ордена Білого Орла

Сьогодні, 20 червня, стало відомо, що Віктор Ющенко також відмовився від ордена Білого Орла після рішення польської сторони щодо позбавлення цієї нагороди Володимира Зеленського. У своїй заяві він наголосив, що цей крок має принциповий характер і пов’язаний з оцінкою значення самої відзнаки для України.

"Третій Президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського ордена Білого Орла на знак незгоди переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського", — йдеться у заяві прессекретарки Ющенка.

А також зазначається, що ця нагорода з самого початку виходила за межі персонального відзначення та була символом поваги до всього українського народу, який нині веде боротьбу за свою свободу і незалежність.

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"Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі", — наголошується у заяві.

А також додається, що перегляд подібних рішень не може розглядатися як формальність або суто політичний крок, адже він зачіпає суспільство загалом:

"Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні".

Далі у заяві наводяться історичні приклади українсько-польського примирення, зокрема спільні вшанування пам’яті жертв у Гуті Пеняцькій та Павлокомі:

"Я добре пам’ятаю сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни. Це були щирі сльози спокути, взаємного прощення та вшанування загиблих".

Окремо в заяві згадується підтримка України з боку Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії:

"Так само я ніколи не забуду перші місяці повномасштабного вторгнення. Польща й польський народ одними з перших простягнули руку допомоги Україні. І за це ми завжди будемо вдячні".

У фіналі заяви підкреслюється, що збереження єдності між Україною та Польщею має стратегічне значення для всієї Європи:

"Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь кремля".

Скриншот заяви Ющенка/Facebook

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