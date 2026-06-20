Леонід Кучма заявив, що відмовляється від ордена Білого Орла

Другий Президент України Леонід Кучма. Фото: Getty Images

Другий Президент України Леонід Кучма заявив, що відмовляється від польського ордена Білого Орла. Таке рішення він ухвалив після того, як Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив цієї нагороди Володимира Зеленського. Кучма наголошує, що цей крок має принципове значення для нього.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Леоніда Кучми, яку опублікувала прессекретарка президентського фонду Леоніда Кучми "Україна" Дарка Оліфер у суботу, 20 червня.

Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла

У своїй заяві Леонід Кучма пояснив, що рішення стало прямою реакцією на дії польської сторони щодо чинного Президента України Володимира Зеленського.

"У зв'язку з рішенням Президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році", — зазначив Кучма.

Водночас він підкреслив, що протягом усього періоду свого президентства вважав відносини з Польщею одним із ключових пріоритетів державної політики. Він нагадав, що разом із польським президентом Александром Квасневським працював над подоланням історичних суперечностей між народами.

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"Протягом всього свого президентства я вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із своїх головних пріоритетів. Разом з моїм колегою Алєксандром Квасьнєвським ми докладали максимум зусиль для цього. Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про їхнє примирення", — йдеться у заяві другого президента України.

Кучма також зазначив, що важливу роль у формуванні принципу взаємного примирення відіграв Папа Римський Іван Павло II. Саме за його участі було закладено ідею взаємного прощення між українцями та поляками:

"Прощаємо і просимо прощення — саме цей принцип ми з президентом Кваснєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого".

Кучма наголосив, що цей підхід протягом десятиліть сприяв зміцненню українсько-польських відносин, які зокрема проявилися у підтримці Польщею України після початку повномасштабної війни.

"Протягом десятиліть цей принцип працював. Справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Її підтвердженням є та неоціненна допомога, яку Польща надавала Україні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ. І я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це", — зауважив експрезидент України.

Водночас Кучма пояснив, що змушений зробити такий крок, попри власне ставлення до українсько-польських відносин:

"Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати".

Кучма додав, що попри емоції та напруження у відносинах, вірить у збереження партнерства між Україною та Польщею, але попереджає про ризики розколу:

"Я вірю у те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Але сьогодні я відчуваю сум і тривогу. Одна справа — коли нападає ворог. Зовсім інша — коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше — якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека".

На завершення він наголосив, що історичні суперечки не повинні затьмарювати сучасні загрози та необхідність єдності двох країн.

Скриншот заяви Леоніда Кучми/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 20 червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський відправив до Польщі орден Білого Орла, який отримав у 2023 році від тодішнього президента Анджея Дуди. Для цього він скористався послугами "Нової пошти". Зеленський заявив, що якщо цей символ може залишатися у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то Україна не буде це оскаржувати.

Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повертають Польщі свої нагороди. Вони зробили це на знак підтримки Президента України Володимира Зеленського після його позбавлення ордена Білого Орла. Жовква заявив, що рішення Польщі щодо Зеленського є неприйнятним і не може вважатися ані морально справедливим, ані політично виправданим.

Новини.LIVE також повідомляли, що керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Це стало реакцією на позбавлення Президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла польською стороною. Буданов назвав цей крок недружнім і таким, що шкодить українсько-польським відносинам.